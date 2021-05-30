"بيل غيتس" يأخذ بقايا عشائه للمنزل رغم ثروته بالمليارات.. بخل أم تدبير؟

أثار الملياردير الأميركي "بيل غيتس" جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته عدسات الكاميرات وهو يأخذ بقايا الطعام الذي تناوله في المطعم Take Away.

وبحسب الصور المتداولة على الوكالات الإخبارية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد شوهد مؤسس شركة "مايكروسوفت" وهو يغادر مطعم Nubo الشهير في منهاتن نيويورك وبيده كيس كرتوني يحوي بقايا طعامه ليتناوله في وقت لاحق.

وأشارت المواقع الإخبارية الى أن الملياردير كان يستمتع بالعشاء في المطعم مع امرأة يعتقد أنها ابنته "فيبي" وصديقها "تشاز فلين".

وبمجرد خروج "غيتس" من المطعم، التف حوله عشرات المصورين الذين حاولوا التقاط الصور لتلك اللحظات الاستثنائية.

وأثار تصرف "غيتس" تباينًا بآراء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من اعتبروه تدبيرًا للثروات في حين أدرجه البعض ضمن خانة "البخل".

وتعتبر هذه النزهة الأولى لـ"غيتس" منذ إعلان طلاقه من زوجته "ميليندا"، لكنه كان يرتدي الخاتم بيده اليسرى.

يذكر أن "بيل غيتس" يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في قائمة أغنياء العالم، وتقدر ثروته بنحو 124 مليار دولار، طبقًا لقائمة "فوربس".

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