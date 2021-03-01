"ترامب وعصاه السحرية".. تمثال يخطف الأنظار في مؤتمر العمل السياسي المحافظ

نجح الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في لفت أنظار الجميع له قبل مشاركته في "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" حين وقف الحاضرون لالتقاط صور سيلفي مع تمثال ذهبي يشبهه.

واصطف الناس طوال يوم أمس للحصول على صور بجوار تمثال "ترامب وعصاه السحرية" الذي صنعه "تومي زيغان" وقرر بيعه مقابل 100 ألف دولار أمريكي.

وجاء التمثال أكبر من الحجم الطبيعي، ويظهر فيه "ترامب" برأس ذهبي مع بدلته الشهيرة ذات القميص الأبيض، في إشارة إلى أنه رجل أعمال، وربطة العنق الحمراء المعبرة عن الحزب الجمهوري.

أما العصا التي يملكها، فهي إشارة إلى وعده بإحياء الوظائف في الولايات المتحدة.

وكشف الفنان "زيغان" أنه صنع الثمثال في المكسيك، وأمضى أكثر من 6 أشهر في نحته؛ حيث يزن 200 رطل من الألياف الزجاجية، بمساعدة 3 رجال آخرين في مدينة روساريتو المكسيكية.

وتم نقل التمثال عقب ذلك إلى مدينة تامبا بولاية فلوريدا، حيث تم طلاؤه بالكروم، ومن هناك نُقل إلى مقر إقامة مؤتمر الجمهوريين.

وقال "زيغان" إنه رأى طوال فترة رئاسة "ترامب" الكثير من اللافتات والبالونات والتماثيل للرئيس الخامس والأربعين ترسمه في صورة سلبية، مثل بالون "بيبي ترامب" لذا قرر أن يظهره بهذا الشكل اليوم.

ويعد مؤتمر العمل السياسي للمحافظين تجمعًا سنويًا ضخمًا يضم جميع المنتمين إلى التيار المحافظ من نشطاء ومسؤولين منتخبين من الولايات المتحدة وخارجها، ولكنه يتمتع هذا العام بأهمية مختلفة، لأنه أصبح هذا العام رمزًا لاستمرار قبضة ترامب على الحزب الجمهوري، رغم انتهاء فترته الرئاسية وتصويت مجلس النواب لعزله مرتين خلال رئاسته.

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