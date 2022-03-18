لاعب أرسنال توماس بارتي يعتنق الدين الإسلامي

أعلن لاعب خط وسط أرسنال توماس بارتي اعتناقه للدين الإسلامي على يد أحد المشايخ بالعاصمة البريطانية لندن أمس الخميس.

ونشر الشيخ محمد الأزهري، الإمام والخطيب والباحث في العلوم الشرعية في لندن، صورة له برفقة اللاعب الغاني توماس والبالغ من العمر 29 عامًا وأرفقها بإعلان اعتناقه للدين الإسلامي.

وذكر الشيخ محمد بأن اللاعب الغاني تواجد في المركز الإسلامي بلندن مشهرًا إسلامه حسب رغبته.

ويُعد توماس بارتي ثاني لاعب عالمي يعتنق الدين الإسلامي خلال الأسابيع القليلة الماضي، ففي 4 مارس الجاري أعلن أسطورة كرة القدم الهولندية اللاعب كلارنس سيدورف اعتناقه للدين الإسلامي بعد أن أرشدته زوجته ذات الأصول الإيرانية لتعاليم الدين الإسلامي.

وكتب حينها لاعب وسط ميلان وريال مدريد وأياكس السابق عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام. أنا سعيد للغاية، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، وخاصة زوجتي صوفيا، التي علمتني بعمق معنى الإسلام".

وحول تغيير اسمه بعد اعتناقه للدين الإسلامي، قال كلارنس: "لم أغير اسمي، وسأستمر في حمل اسمي الذي منحني إياه والدي، كلارنس سيدورف. أرسل تحياتي ومحبتي لكل شخص في العالم".

توماس بارتي

ولد توماس بارتي - Thomas Partey في 13 يونيو 1993، وهو لاعب كرة قدم غاني يلعب حاليًا مع نادي أرسنال الإنجليزي في مركز الوسط الدفاعي.

ويتمتع بارتي بقوة جسمانية كبيرة، ويمتاز بقطع الكرات من الخصم وبالتسديد القوية بعيدة المدى، خاض 188 مباراة بقميص أتليتكو، سجّل خلالها 16 هدفًا، وصنع 12.

ويمتلك توماس حوالي 40 مباراة دولية مع منتخب غانا، وشارك في ثلاثة من كؤوس الأمم الإفريقية.