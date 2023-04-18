ثقب في قاع المحيط يثير الرعب حول زلزال كارثي.. قد يصل الى 9 درجات

حالة من الرعب أثارها الثقب المتواجد على بعد 50 ميلًا من ساحل ولاية أوريغون الأمريكية، وكان هذا الثقب قد أثار انتباه العلماء بشكل كبير بعد اكتشافهم أنه يضخ سائل ساخنًا داخل المحيط وهو ما ينذر بكارثة طبيعية متوقعة.

ثقب قاع المحيط والكارثة التي قد يتسبب بها

أثار هذا الثقب الذي تم اكتشافه في المحيط الهادىء حالة كبيرة من الخوف والرعب لدى عدد من العلماء حيث من المتوقع ان يؤدي هذا الثقب إلى صدع كبير في قاع المحيط، مما ينذر بكارثة طبيعية مرعبة.

وفي التفاصيل وبحسب العلماء فإن هذا الثقب يقوم حاليًا بضخ سائلاً ساخناً مما قد يؤدي إلى احتمالية وقوع زلزال مدمّر قد تصل درجته الى ما يقارب الـ 9 درجات في الساحل الغربي.

والجدير بالذكر بأن هذا الثقب تم اكتشافه خلال عام 2015 إلا أن خروج السائل الساخن منه بشكل مفاجىء والذي يسمى بـ "زيت التشحيم" سمح للصفائح بالتحرّك بسهولة وهو ما يشير إلى احتمالية كارثة طبيعية مرعبة.

التحذير من زلزال كبير

كشف العلماء بان منطقة اندساس كاسكاديا منطقة ذات مركز للزلال الكبيرة، وكشفوا ان الزلزال المتوقّع حدوثه والناتج عن هذا الثقب سيكون مدمرًا بشكل كبير، ولم تشهد البشرية مثله منذ قرون وسيدمّر العديد من المدن في اميركا.

وقدّر العلماء قوة وشدة الزلزال المتوقع بانه من أعنف وأسوأ الكوارث الطبيعية المتوقعة على طول هذا الصدع، وهو ما أثار حالة من الرعب.