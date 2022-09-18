جدول عروض جوية وعسكرية وبحرية في اليوم الوطني السعودي

تحت شعار "هي لنا دار"، تجري الاستعدادات على قدم وساق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي من خلال برنامج ضخم من الفعاليات والأنشطة التي ستستمر على مدار 9 أيام في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري ضمن جدول عروض اليوم الوطني السعودي .

عروض اليوم الوطني السعودي

ستنفذ العديد من القطاعات العسكرية والمدنية ممثلة بمقاتلات ومروحيات وطائرات مدنية وسفن وزوارق عروض اليوم الوطني السعودي تحت شعار "تحية وطن".

عروض جوية في اليوم الوطني السعودي

ستشهد سماء المملكة العربية السعودية عروض جوية مهيبة بهذه المناسبة الوطنية الهامة تنفذها القوات الجوية الملكية السعودية على مدار 10 أيام متواصلة.

وسترسم العروض الجوية في اليوم الوطني السعودي في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي.

وستقام العروض الجوية في سماء 14 مدينة سعودية بطائرات عدة ومنها:

طائرات تايفون

طائرات ف - 15 إس

طائرات تورنيدو

طائرات ف - 15 سي

طائرات عامودية

جدول عروض جوية في اليوم الوطني السعودي

المدينة الموقع التاريخ الموعد الرياض حديقة أم عجلان 22-23 سبتمبر 4:00 جدة مقابل فندق جدة هيلتون 18-20 سبتمبر 4:30 الخبر الواجهة البحرية 25-26 سبتمبر 5:00 الدمام كورنيش الدمام الشرقي 18-19 سبتمبر 4:10 الجبيل كورنيش الفناتير 18-19 سبتمبر 4:20 الأحساء متنزه الملك عبدالله البيئي 18-19 سبتمبر 4:45 الطائف الشفا - الهدا - متنزه الردف 22-23 سبتمبر 5:30 تبوك متنزه الأمير سلطان فهد بن سلطان 22-23 سبتمبر 6:00 أبها حديقة مطار أبها 22-23 سبتمبر 5:30 سراة عبيدة سراة عبيدة 22-23 سبتمبر 5:30 تمنية تمنية 22-23 سبتمبر 5:30 خميس مشيط البوليفارد 22-23 سبتمبر 5:30 الباحة متنزه بلجرشي الوطني 22-23 سبتمبر 5:00

عروض بحرية في اليوم الوطني السعودي

ستنظم القوات البحرية الملكية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92 مسيرة وطنية سيجري تنفيذها من خلال قطع بحرية حديثة وزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة.

وسيتم تنفيذ العروض البحرية في جدة والخبر.

المدينة المكان التاريخ التوقيت جدة الكورنيش 23 سبتمبر 4:30 جدة مقابل فندق جدة هيلتون 18-20 سبتمبر 4:30 الخبر الواجهة البحرية 23 سبتمبر 4:30 الخبر الواجهة البحرية 25-26 سبتمبر 4:00

عروض عسكرية في اليوم الوطني السعودي

تحت شعار "فعاليات عز الوطن" ستنظم وزارة الداخلية السعودية العديد من العروض ومنها:

عرض عسكري مهيب من خلال مسرح افتراضي للعمليات بمشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية.

عروض موسيقية حية تقدمها الفرقة الموسيقية العسكرية لوزارة الداخلية السعودية.

أجنحة ترفيهية متنوعة لكافة الفئات العمرية، تمزج بين المتعة والفائدة.

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موكب الحرس الملكي في الرياض

تنطلق مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي بجولة بالطرق الرئيسة في كل من الرياض وجدة، لتشكل موكبًا وطنياً مهيباً يشارك المواطنين فرحهم.

وستنفذ المسيرة بمشاركة الفرقة الموسيقية بالسلام الملكي السعودي والسيارات الكلاسيكية برئاسة الحرس الملكي.

المدينة المكان التاريخ التوقيت الرياض واجهة الرياض 21-24 سبتمبر 5:00 الرياض تقاطع الملك سلمان مع تركي الأول 23 سبتمبر 9:00 جدة آرت بروميناد 23 سبتمبر 5:00

مهرجانات اليوم الوطني السعودي

بالإضافة إلى عروض اليوم الوطني السعودي ، ستشهد 13 منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية 13 مهرجانًا من مهرجانات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية وللتعبير عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية طوال الأعوام الماضية تحت مظلة القيادة الرشيدة.

وستنطلق مهرجانات اليوم الوطني السعودي في الحدائق والمتنزهات العامة، وتضم عشرات الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية والعروض التراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى عروض الألعاب النارية الضخمة التي ستزيّن سماء 18 مدينة في مختلف المناطق.

وتضم المهرجانات منصات تفاعلية للعروض مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.

جدول مهرجانات اليوم الوطني السعودي

المدينة الموقع التاريخ التوقيت الرياض جراسي بارك - حي السفارات 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 جدة حديقة الأمير ماجد 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 الدمام متنزه الملك عبدالله - الواجهة البحرية 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 بريدة حديقة الملك خالد 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 الجوف متنزه النخيل 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 تبوك متنزه الأمير فهد بن سلطان 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 أبها فعالية سما أبها 21 - 24 سبتمبر 1:00 - 5:00 حائل متنزه المغواة 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 الباحة متنزه القيم 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 نجران متنزه أبا رشاش 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 جازان 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00 عرعر منطقة الرفاع 21 - 24 سبتمبر 5:00-12:00

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