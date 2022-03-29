حارس باريس سان جيرمان يفتح قصره للاجئي أوكرانيا

كشفت مصادر مطلعة بأن حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان "كيلور نافاس" فتح قصره في العاصمة الفرنسية لاستضافة 30 لاجئًا أوكرانيًا وقدم لهم الطعام والشراب والملابس.

وذكرت هذه المصادر بأن "نافاس" وزوجته اشترى عدة أسرة من أجل وضعها داخل القصر الضخم بعد أن حوّله لمكانٍ من أجل إيواء اللاجئين الأوكرانيين الذين هربوا من نيران الحرب المشتعلة منذ نهاية شهر فبراير الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن زوجة اللاعب تنشغل بشكل يومي في إعداد الطعام للاجئين بينما يوفر زوجها الملابس الخاصة لضيوفهما.

وكشفت المصادر بأن "نافاس" قام بالتنسيق مع جمعية خيرية من أجل استضافة اللاجئين الذين قدم غالبهم من مدينة كراكوف الأوكرانية.

وحثت أندريه متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي على عرض مساعدة أي أوكراني تأثر بالحرب في وطنهم.

ويقوم نافاس حاليًا بواجب دولي، ولا سيما لعب دور رئيسي في فوز بلاده على كندا لإبقائها في السباق للحصول على مكان في كأس العالم.