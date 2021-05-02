حالة طبية نادرة تحوّل أصابع سيدة الى اللون الأبيض

شعر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالحيرة بعد أن شاركت "جولي أومهوني" (23 عامًا) صورًا لوالدتها "مونيكا" على موقع التدوين تويتر كشفت من خلالها معاناتها من حالة صحية نادرة.

وتعاني أمي "مونيكا" من حالة مرضية تعني أنه في بعض الأحيان يمكن أن تتحول أصابعها إلى اللون الأبيض تمامًا تدعى متلازمة "رينود".

ويسبب مرض رينود (راي-نوه) الشعور بتنميل وبرودة في بعض أجزاء الجسم — مثل أصابع اليدين والقدمين — وذلك استجابةً لدرجات الحرارة الباردة أو الإجهاد أو التوتر.

وفي مرض رينود، فإن الشرايين التي تغذي الجلد بالدم تضيق، مما يحد من وصول الدورة الدموية للمناطق المصابة (تشنج الأوعية الدموية) وتتحول المناطق المصابة إلى اللون الأبيض والأزرق.

هذا يعني أنه كلما كان الجو باردًا بالخارج ولم ترتدي "مونيكا" قفازات، تصبح أصابعها بيضاء تمامًا ولا تعد قادرة على الشعور بها.

ومنذ أن نشرت "جولي" الصورة الأسبوع الماضي، تلقت آلاف الرسائل وتلقى المنشور أكثر من 32000 إعجاب.

ونشرت على تويتر قالت: "أليس هذا أفظع شيء رأيته على الإطلاق؟، أمي تعاني من حالة تعرف باسم متلازمة رينود وتعاني منها منذ حوالي 20 عامًا".

وتابعت: "يحدث هذا عادة لأمي في الشتاء أو عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة، إنها بالتأكيد في أسوأ حالاتها في يناير، القفازات تساعد أحيانًا ولكن إذا كانت درجة الحرارة أقل من درجتين أو ثلاث، فسيحدث ذلك بغض النظر عما إذا كانت ترتديها أم لا."

وأشارت الى أنه ليس مجرد مظهر أصابعها هو المثير للصدمة، فبمجرد عودة اللون إلى يديها، تعاتي "مونيكا" من ألم مروّع، والذي تصفه بأنه "دبابيس وإبر".

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