العالم يودع "إل ريستيس".. صاحب الضحكة المجنونة على مواقع التواصل

ودع رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم صاحب أشهر "ميمي" الممثل الكوميدي الإسباني "خوان خويا بورجا" المُلقب بـ "إل ريستيس-el risitas" عن عمر يناهز 65 عامًا.

وفي اللغة الإنجليزية، تعني كلمة "إل ريستيس-el risitas" الضحك، وهذا لقب مناسب جدًا لـ"بورجا" الذي اكتسب شهرة عارمة في عام 2015، حيث أدى مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر فيه وهو يضحك خلال مقابلة إلى إنتاج عشرات المقاطع الساخرة.

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Muere en Sevilla Juan Joya Borja 'El Risitas' https://t.co/tXe1viQKeC #Sevillahoy — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) April 28, 2021

وينتشر وجه "بورجا" أيضًا على منصة البث Twitch، باعتباره رمز "KEKW" الشهير الآن.

وبعد تعرضه لمرض عضال في عام 2020، كافح النجم الإسباني الحياة الى أن أدت الانتكاسة في صحته إلى وفاته في 28 أبريل 2021.

وفي الدقائق والساعات التي تلت إعلان وفاته، اجتمع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل التعازي وتذكره بلقطات الضحك التي اشتهر بها.

وكان الممثل الكوميدي قد نشأ في العاصمة الإسبانية، وكان يعمل في الأصل في المطبخ وفي مواقع البناء، لكنه توفي في أحد مستشفيات اشبيلية.

وسمي "بورجا" بـ "إل ريسيتاس" لأنه كثير الضحك، وكانت لديه ضحكة مميزة، أصبح معروفًا بها في جميع أنحاء العالم، وإن كانت أعماله الفنية غير معروفة عند محبيه.

وكان "بورجا" مندهشًا من شهرته في جميع أنحاء العالم، قائلًا: "في فرنسا، إنهم مجنونون بي، في كل مكان حتى في الصين".

ومن أبرز أعماله الفنية مشاركته في الفيلم الإسباني الكوميدي "Torrent 3"، الذي عرض في عام 2005، ومشاركته في المسلسل التلفزيوني الأسباني الشهير "Episode dated"، كما شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية والبرامج بعد شهرته الكبيرة في السنوات الماضية.

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