خوفًا على صحة موظيفهم العقلية.. نايكي تفاجئ موظفيها بهذا القرار

فاجأت إدارة شركة "نايكي – Nike" الأمريكية لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية موظفي مقرها الرئيسي بولاية أوريجون ببريد إلكتروني حمل في طياته إجازة جديدة تحت مسمى "راحة للصحة العقلية".

وأكدت الإدارة في بريدها الإلكتروني بأنها ستغلق مكتبها الرئيسي لمدة أسبوع كامل حتى يتمكن الموظفين من الاستمتاع بوقت إضافة لراحة صحتهم العقلية.

وأشارت الإدارة الى أن جميع الموظفين يتمتعون بخيار أخذ إجازة هذا الأسبوع قبل العودة المخطط لها إلى المكتب هذا الخريف.

ويبدو أن هذه الخطوة قد نجحت حيث أشاد موظفو Nike بهذه الخطوة. وقالت ليز تيبت، الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق بجامعة أوريغون والتي يركز عملها على قانون وممارسات التوظيف، لـ Oregon Live أن هذه الخطوة هي خطوة رائعة من جهة الشركة.

وقالت: "أحب زيادة التركيز على الصحة العقلية كأساس للناس لأخذ إجازاتهم، وليس فقط عندما يكونون مرضى جسديًا، أعتقد أنه من المهم التعرف على الدور الذي تلعبه الصحة العقلية للعمال ورفاهية العمال".

وعلى الرغم من إغلاق Nike مكاتبها، إلا أن متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها لا تزال مفتوحة وهؤلاء العمال ما زالوا يعملون لساعات، حيث قالت "ليز تيبت": "حقيقة أن متاجر البيع بالتجزئة لا تزال مفتوحة تظهر الموظفين الذين تقدرهم شركة Nike وترغب في الاستثمار فيها".

ولا تعد شركة Nike هي الأولى في اتخاذ هذا القرار، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Challenger و Gray & Christmas، فإن Linkedin و Bumble و Mozilla وغيرهم يقدمون فترات راحة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع لتحسين الصحة العقلية لموظفيها.

في العام الماضي، عندما انسحبت نجمة التنس نعومي أوساكا من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، دعمت "نايكي" قرارها.

وقالت "نايكي" في ذلك الوقت: "ندعم نعومي في قرارها، ونقدر شجاعتها في مشاركة تجربتها في الصحة العقلية".