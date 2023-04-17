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دول عربيّة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر.. تعرّف عليها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 17 نيسان / أبريل 2023 - 08:12
عيد الفطر
عيد الفطر

يترقّب المسلمون حول العالم معرفة موعد عيد الفطر السعيد حيث أنه بقي أيام قليلة تفصلنا على انتهاء شهر رمضان 2023، وقد دعت المحكمة العُليا في السعودية إلى تحرّي هلال شوال في مساء يوم الخميس القادم 20 إبريل، كما دعت العديد من الدول الإسلامية والعربية إلى تحري الهلال في نفس اليوم.

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دول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

بحسب الحسابات الفلكية  فإنه من المتوّقع فلكياً ان يكون رمضان هذا العام 29 يومًا أي أن غرّة شهر شوال ستكون يوم الجمعة وبالتالي هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

لكنّ يبدو أن التوجه هذا العام نحو الاعتماد التطور التكنولوجي والحسابات الفلكية في الإعلان عن العيد، وبالتالي كشفت عدد من الدول حول العالم أنها بصدد أن تعلن يوم السبت المقبل أول أيام عيد الفطر حيث أن هلال شوّال لن يتم رؤيته في هذه الدول إلّا في اليوم التالي وهو يوم السبت.

ومن أبرز الدول التي أعلنت الخبر، : "إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، إيران، باكستان وبنغلادش"، ومن بين الدول العربية التي أشارت إلى أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم السبت سلطنة عمان، والمغرب.

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عيد الفطر

ظاهرة فلكيّة نادرة ستحدث تزامناً مع نهاية شهر رمضان

وفي وقت سابق أعلن مركز البحوث في مصر أن العالم سيشهد يوم الخميس 29 رمضان ظاهرة فلكية وهي الكسوف الشمسي، وكشف المركز أنه من غير المتوقع أن تؤثر هذه الظاهرة على رؤية هلال شوال.

كلمات دالة:عيد الفطرأخبار فلكيةمرصد الفلكدول عربية

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