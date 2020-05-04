رئيس الوزراء البريطاني يختار اسمًا مركبًا لطفله السادس.. وقصة مؤثرة وراء ذلك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأنه اختار اسمًا مركبًا لطفله السادس الذي رأى النور الأسبوع الماضي من خطيبته "كاري سيموندس".

وقال "جونسون" في بيان رسمي بأنه أطلق اسم الطبيبين اللذين عالجاه من فيروس "كورونا"، تقديرا لما بذلاه من جهد في رعايته خاصة عند دخوله إلى قسم العناية المركزة بسبب مضاعفات العدوى.

وأعلن عن إطلاق اسم "وايلفريد نيكولاس جونسون"، على المولود، وجرى أخذ اسم "نيكولاس" لأنه اسم الطبيبين اللذين توليا الرعاية.

فيما أوضحت الأم "سيموندز" في منشور لها على تطبيق "إنستغرام"، أن "وايلفرد" هو اسم الجد؛ أي أب "بوريس جونسون"، كما أنه اسم جدها أيضًا.

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وكانت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني قد نشرت أول صورة لابنهما "ويلفريد" بعد عملية الولادة ومن داخل غرفة العمليات.

وكشفت صورة الطفل مدى شبهه بوالده وخاصة بشعره الذهبي الكثيف.

كما أعلن الثنائي "جونسون" و"سيموندس" رغبتهما في جعل حياة مولودهما "بعيدة عن الأضواء".

ولدى "جونسون" أربعة أولاد من زوجته الثانية "مارينا ويلر"، وتفيد الصحافة البريطانية بأن لديه ولدًا خامسًا من علاقة غير شرعية.

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بعد شفائه من "كورونا".. "بوريس جونسون" يُرزق بطفله السادس