مع قرب زفاف رجوة آل سيف.. إليكم عادات أهل نجد في الزواج

البوابة - أيام قليلة وتنضم الآنسة الحسناء رجوة آل سيف إلى العائلة الهاشمة الأردنية بزواجها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ.

وباعتبار أن الآنسة رجوة تنتمي لعائلة آل سيف، التي تعود بالأصل إلى قبيلة سبيع وهم من شيوخ بلدة العطار في سدير / نجد، فمن المتوقع وجود اختلاف في عادات وتقاليد الزواج في نجد عن تلك المتبعة في الأردن.

اللغز الذي يحيط بهذا الزفاف الملكي المنتظر، هو فيما إذا سيتم دمج بعضًا من العادات والتقاليد الخاصة بأهل نجد خلال مراسم عقد القران التي ستقام في قصر زهران الأردني أم أن العرس سيكون أردنيًا بامتياز.

ورجح مراقبو الحدث الملكي المنتظر بأن يتم عقد قران الأمير الحسين من الآنسة رجوة في منزل والدها في العاصمة السعودية الرياض وفقًا لعادات وتقاليد أهل نجد.

زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين والآنسة رجوة

منزل والد العروس رجوة آل سيف في الرياض

فيما رجح آخرون أن يتم أخذ بعض التفاصيل الخاصة بعادات وتقاليد أهل نجد في حفلة الحناء التي من المتوقع أن تقام في أحد القصور الملكية الأردنية قبيل عقد القران بأيام بحضور أفراد العائلة الهاشمية وعائلة العروس.

وتختلف عادات الزواج في المملكة العربية السعودية وفقًا للمنطقة والتي يحرص أهلها على المحافظة عليها والتمسك بها ويتناقلونها من جيل إلى آخر فيتعارفون بها ويشذ من لم يتقيد بها.

وتختلف عادات وتقاليد الزواج في المناطق الشمالية عن تلك المتبعة في المناطق الجنوبية، سواء كان هذا الاختلاف في يوم (الملكة) عقد القران ويوم (الحناء) حفل توزيع الأب لابنته.

عادات وتقاليد الزواج في نجد

وبمناسبة قرب موعد زواج الأمير الحسين بن عبدالله والآنسة رجوة، نستعرض لكم بعضًا من عادات وتقاليد أهل نجد في الزواج:

عادة ما تُقام مراسم عقد القران (الملكة) في منزل والد العروس.

عادة ما يقام حفل الزفاف على مدار يومين أو ثلاثة أيام، يوم للرجال ويوم للنساء.

عادة ما يبدأ الحفل بعد صلاة العشاء ويستمر إلى ساعات فجر اليوم التالي.

لم يعتد أهل نجد على إقامة حفلة حناء أو وداع للعروس.

عادة ما يجتمع أهل العروس والعريس للاحتفال بهذه المناسبة من خلال الغناء والأهازيج شعبية دون حضور العروس لأن حضورها يعتبر مستنكرًا من باب الحياء.

تتميز حفلات الزواج السعودية أنها تكون منفصلة ولا يتم الاختلاط فيها بين الرجال والنساء.

المِلْكة

هو مراسم عقد القران بعد موافقة العروس، ويقدم فيه العريس المهر الشرعي والذهب والمجوهرات للعروس.

ليلة الزفاف

يجري التحضير ليوم الزفاف قبلها بأشهر، وتشرف عائلة العريس على كافة التفاصيل بدءًا من قاعة الأفراح والزينة وبطاقات الدعوة والموسيقى والضيافة وباقة الورد وغيرها.

ملابس العريس

يلبس العريس اللباس التقليدي للرجال.

فستان العروس

تلبس العروس فستان الزفاف المتعارف باللون الأبيض.

الزفة