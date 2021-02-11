رشت العطر في عيني كلبها لجذب المتابعين.. القبض على المؤثرة الأمريكية "بريتاني"

ألقت السلطات الأمريكية في ولاية جورجيا القبض على إحدى المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها بإساءة معاملة كلبها في بث مباشر نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قامت "بريتاني جونسون" (20 عامًا) بمعاملة كلبها "ماكس، البالغ من العمر ستة أشهر، بهدف زيادة عدد متابعها.

وبحسب ما ورد، فقد قامت "بريتاني" برش العطر في عيني الكلب، ثم أمسكته بعنف من رقبته، وادعت أنها كسرت ساقيه.

واتصل العديد من الأشخاص بالشرطة لإبلاغ عن أفعال "بريتاني"، حيث تم تعقبها والعثور على منزلها والذي تبين بأنه في لويزيانا وتم القبض عليها.

وتم اعتقال "بريتاني" في 22 يناير الماضي، وبعد ذلك تخلت طواعية عن الكلب لصالح خدمة الحيوانات في ديكالب.

وفي الوقت الذي لم تنشر فيه صحيفة "ديلي ميل" أي دليل أو معلومة عن مصير الكلب، إلا أن "بريتاني" كانت قد نشرت رسالة من حسابها في 21 يناير الماضي قالت فيه: "ماكس لم يعد معنا على هذه الأرض"، واستنتج متابعيها بأن الكلب قد توفي، لكن موقع Insider أشار الى أن الكلب على قيد الحياة لكنه موجود في مركز لخدمة الحيوانات.