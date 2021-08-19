ريناد أحمد الزهراني.. أول سعودي تعمل جرسونة في مطاعم الرياض

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية بالحديث عن فتاة تدعى ريناد أحمد الزهراني باعتبارها أول فتاة سعودية تعمل جرسونة (نادلة) في أحد مطاعم العاصمة الرياض.

وتداول النشطاء على موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو تظهر فيه ريناد أحمد الزهراني للتعريف عن نفسها وعن وظيفتها والتعبير عن رأيها باعتبارها أول سعودية تعمل في هذا المجال.

الشابة السعودية ريناد أحمد الزهراني تعمل جرسونة في مطعم بوسط العاصمة السعودية الرياض..

وتؤكد أن العمل جرسونة لتقديم الوجبات ليس عيبًا، بل تميُّزًا، ولاسيما أنها هواية، وتتوافق مع طبيعة المرأة.

. pic.twitter.com/jND9VgB9vj — خدمات المشاهير 🌟 (@geye_news) August 18, 2021

وقالت ريناد الزهراني في مقطع الفيديو الذي يبدو أنه تم تصويره من قبل أحد زبائن المطعم للتعبير عن فخره بها ولدعمه لها: "هذه هي المرة الأولى لي التي أعمل فيها في هذا المجال، هذا مطعم صبحي كابر المصري، وفرعه الأول في القاهرة وقبل فترة وجيزة جرى افتتاح فرعه الثاني بالرياض".

وتابعت: "العمل ممتع وجميل وأنا سعيدة لإتاحة هذه الفرصة لي وأن أكون جزءا من هذا العمل، عمل في مجالات عدة لكنها المرة الأولى التي أعمل كـ"جرسونة".

وأكدت الزهراني أن "الشغل مو بعيب؛ سواء كان في أي مكان، والعكس الواحدة تشتغل وهي رافعة رأسها وكل واحدة تبحث عن العمل".

واختتمت حديثها بالقول: "لقد وجدت الدعم من الجميع"، مؤكدةً أن الفضل في تمكين المرأة يرجع إلى الله ثمَّ ولاة الأمر.

ورحب قسم من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة التي قامت بها ريناد الزهراني مؤكدين أن عمل المرأة ليس عيبًا طالما توفرت لها الظروف المناسبة لها لتتمكن من تحقيق مردود مادي ومُجتمعي "شريف" يوفر لها عيشًا كريمًا.

كما اعتبر قسم من المؤيدين لوظيفة ريناد الزهراني بأنها خطوة باتجاه "تمكين المرأة السعودية" في المجتمع السعودي المُحافظ وإجباره على توفير ظروف مناسبة لجميع الفتيات والنساء حتى يتسنى لهم إثبات قدراتهم في كافة الميادين.

بالمقابل، انتقد بعض المغردين قرار ريناد الزهراني بالعمل كـ"جرسونة" في مطعم مصري واعتبروه أمرًا "معيبًا" و"مخجلًا". (حسب قولهم)

وكتب مغرد يدعى أبو ناصر الودعاني على "تويتر": "شي مخجل وعيب والله.. العمل الشريف هو الذي يحفظ ويصونك.. وش فرقك عن الشغالة الي نجيب من الفلبين وإندونيسيا لخدمتنا في بيوتنا تخدمين وتخضعين بالقول وتتعرضين للمضايقه والنظرات وبعض التحرشات انا من العاملين أو الزباين ولو قال لها زوجها جيبي كاس ماء قالت انا ماني شغاله عندك".

فيما كتبت مغردة أخرى: "فرق بين وظيفة وتعمل وتأخذ راتب وتتصرف فيه كما تريد .. وفرق بين إنها تخدم بالمقابل ما في إلا كلام يسد النفس وإهانة .. فرق إذا كانت تعمل مثل غيرها وبعدل وفرق بين حياة يتم الانحياز لطرف اكثر من الثاني".

فيما انتقدت إحدى المغردات اعتراض بعض المغردين على عمل المرأة "السعودية" تحديدًا، وتقلبهم فكرة عمل أي فتاة أخرى شريطة أن تكون "غير سعودية"، حيث كتبت قائلة: "فيه فرق بين البنت السعودية وغير السعودية في التوظيف؟ يعني عادي أجنبية تصير نادله؟ عشان السعودية تلبس حجاب ؟".