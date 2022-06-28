زفاف ملكي في الأردن قريبًا .. من هي العروس؟

كشفت صفحات منوعة، تُعنى بأخبار العائلات الملكية حول العالم، أن العائلة الهاشمية في الأردن تستعد للاحتفال بزواج إحدى حسناواتها قريبًا.

وذكرت هذه الصفحات على تطبيق "إنستغرام" أن جمانة مجدي الصالح، ابنة الأميرة زين بنت الحسين، ستدخل القفص الذهبي قريبًا.

وذكرت هذه الصفحات بأن جمانة تربطها بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، صلة قرابة قوية فهو خالها وشقيق والدتها الأميرة زين بنت الحسين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفلة توديع العزوبية الذي كان قد أقيم مؤخرًا لـ جمانة.

وظهرت جمانة في الصور برفقة الأميرة نجلاء ابنة الأمير عاصم والأميرة سناء عاصم.

وارتدت العروس في حفلة توديع العزوبية فستانًا صيفيًا باللون الكحلي المرقط، ووضعت على رأسها طرحة بيضاء اللون.

زفاف جعفر

احتفل جعفر، نجل الأميرة زين بنت الحسين شقيقة العاهل الأردني عبدالله الثاني، بعقد قرانه من فتاة شركسية شهر أغسطس من العام الماضي.

وكشفت صفحات معنية بأخبار العائلات الملكية حول العالم بأن الأمير جعفر عقد قرانه على الآنسة عائشة يحيى عبدالرحمن قوطة وهي من الجالية الشركسية في الأردن.

وتم عقد الحفل في أجواء عائلية بحضور خال العريس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

ونشرت هذه الصفحات صورة من عقد القران، حيث اعتمدت العروس عائشة إطلالة بيضاء جمعت بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث ارتدت سترة بدون أكمام مع حركة لطيفة من ناحية الأكتاف، وتنورة ذات كسرة أمامية ناعمة.

جعفر مجدي الصالح

هو نجل الأميرة زين بنت الحسين من زوجها السيد مجدي الصالح.

دخل جعفر عالم الغناء باللغة الإنجليزية حيث أسس فرقة "جعفر باند" ثم انتقل للغناء باللغة العربية فأصدر عدة أغاني ومنها "سلمى" و"داليا" و"راحت عليكي" وغيرها محققًا نجاحًا بين أوساط الشباب.

وبالبحث تبين بأن جعفر قرر أن يحقق نجاحًا في عالم الغناء بعيدًا عن الألقاب واسم عائلته الكبير حيث اشتهر باسمه الأول فقط.

جمانة مجدي الصالح

ولدت جمانة في 9 نوفمبر 1990.

تبلغ من العمر 32 عامًا.

هي الابنة الأنثى الوحيدة للأميرة زين ومجدي الصالح.

الأميرة زين بنت الحسين

ولدت الأميرة زين بنت الحسين في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 23 أبريل 1968.

والدها هو الملك الحسين بن طلال ووالدتها الأميرة منى الحسين.

تبلغ الأميرة زين من العمر 54 عامًا.

لدى الأميرة زين شقيقة توأم تدعى الأميرة عائشة بنت الحسين.

متزوجة من مجدي الصالح ولديها ابنين هما جعفر وجمانة، وتبنت تهاني.

الأميرة عائشة بنت الحسين

ولدت الأميرة عائشة في عام بتاريخ 23 أبريل 1968.

الأخت التوأم للأميرة زين وشقيقة الملك عبدالله الثاني.

والدها هو ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال ووالدتها هي الأميرة منى الحسين.