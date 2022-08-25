زميلة الطبيبة المنتحرة في الأردن تكشف سبب رميها نفسها من الطابق التاسع

فُجع الشارع الأردني اليوم الخميس بنبأ انتحار طبيبة في مستشفى الجامعة الأردنية بالقفز من الطابق التاسع أثناء عملها في المستشفى.

وكشفت مصادر مطلعة في مستشفى الجامعة الأردنية أن الطبيبة الراحلة وقفت على طاولة في السكن المُخصص للأطباء المناوبين، وقفزت من شباك الطابق التاسع وهوت على الأرض لتنهي حياتها بطريقة مؤلمة.

فيما ذكر مقربون من الطبيبة الراحلة أنها من الأطباء المقيمين في المستشفى سنة أولى، وكانت قد أعلنت نيتها على الانتحار في وقت سابق عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وجرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي الذي كشف أن الوفاة نجمت عن كسور متعددة ونزف شديد، ولا وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وفاتها.

سبب وفاة الطبيبة

نقلت وسائل إعلام محلية في الأردن تعليق أخصائية طب الأسرة، وعضو مجلس نقابة الأطباء "المستقيل"، الدكتورة فرح الشواورة على الحادثة المؤلمة.

وقالت الشواورة: "ألقت زميلتنا بنفسها من سطح مستشفى عملت فيه آلاف الساعات تاركة وراءها المئات من الزملاء يعانون من الضغوط والحقوق المنقوصة.. المئات يعملون ضعف ساعات العمل المطلوبة وبأجر زهيد أو بلا أجر".

وأضافت، "إذا لم يفتح ملف الأطباء المقيمين وأجورهم وساعات عملهم وحقوقهم على مصراعيه اليوم.. متى يفتح؟!.. رحم الله زميلتنا ورحم زملائنا ممن لاقوا حتفهم على الطرقات بعد مناوبات مضنية تمتد 36 ساعة.. ورحمنا جميعًا في وطن لا يكرم أبناءه".

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