زوجان يدخلان غينيس بأكبر فارق طول بين زوجين

دخل رجل بريطاني وزوجته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارهما الزوجين بأكبر فارق طول بين زوجين في العالم.

وكشفت الصفحة الرسمية للموسوعة بأن فارق الطول الكبير بين الزوجين يصل الى 56.8 سنتيمتر حيث يبلغ طول الزوج "جيمس" 109.3 سنتيمتر، فيما يبلغ طول الزوجة "كلوي" 166.1 سنتيمتر.

ويعاني "جيمس" من حالة مرضية تدعى "الحثل العضلي للأطراف"، وهو اضطراب وراثي نادر يؤثر على نمو العظام والغضاريف.

في البداية، كان "جيمس" يشك في أنه سيتزوج يومًا ما بسبب حالته الصحية لكنه تعرف على "كلوي" وتزوجها منذ خمس سنوات ولديهما ابنة تدعى "أوليفيا" التي تبلغ الآن عامين.

ونشرت الموسوعة مقطع فيديو لـ"جيمس" الذي يبلغ من العمر33 عامًا وهو يساعد زوجته "كلوي" 27 عامًا، في المطبخ وركوب سيارته "المتكيفة" التي تم رفع الدواسات للسماح له بالقيادة بسلاسة. ونقلت الموسوعة عن "جيمس": "أن تكون بطول 109.3 سنتيمتر أمر صعب في بعض الأحيان. لكن يمكنني أن أفعل كل ما يمكنك القيام به بطريقة مختلفة".

من جهتها قالت "كلوي": "لقد علمتنا قصة حبنا وعلمت الآخرين أنه لا يمكنك الحكم على الكتاب من غلافه، وأن تحب الشخص فقط بغض النظر عن هويته، جيمس شخص لطيف للغاية".

ذهبت لتلد طفلتها.. والأطباء شوهوا وجه الرضيعة بالمشرط

مع تايد للغسيل مفيش مستحيل.. تعاون مع ناسا لتنظيف بدلات رجال الفضاء

متحف مدام توسو يفتح أبوابه في دبي.. مواعيد العرض والأسعار والتذاكر