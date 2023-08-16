زوجة رئيس الباراغواي الجديد تخطف الأنظار في مراسم تتويجه.. شاهدوا الصور

البوابة - أدى سانتياغو بينيا بالاسيوس، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية الباراغواي للسنوات الخمس المُقبلة بعد فوزه عن حزب كولورادو في الانتخابات العامة التي أقيمت في 30 أبريل 2023.

ومن أمام قصر حكومة أسونسيون، أدى بينيا (44 عامًا) اليمين الرئاسي في حفل رسمي حضره قادة أمريكا الجنوبية وملك إسبانيا فيليب السادس إلى جانب مسؤولين آخرين من العديد من البلدان وفي مقدمتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير.

زوجة رئيس الباراغواي تخطف الأنظار

ونجحت ليتيسيا أوكامبوس، زوجة الرئيس سانتياغو بينيا بالاسيوس في لفت الأنظار لها في حفل التتويج.

وأبدى عدد ممن حضر مراسم التتويج إعجابهم بالإطلالة التي اختارتها السيدة ليتيسيا لحضور مراسم التتويج، إذ تألقت بفستان أنيق باللون الأبيض متوسط الطول.

من هي ليتيسيا أوكامبوس

اسمها الكامل ليتيسيا أوكامبوس أوكامبوس دي بينيا، ولدت في 2 يوليو 1980.

درست ليتيسيا المهندسة المعمارية

السيرة الشخصية

ولدت ليتيسيا في منزل من الطبقة المتوسطة العليا وعاشت دائمًا مع والديها تيريزا وكارلوس. اقرأ ايضاً بالصور: أميرات وأمراء على السجادة الحمراء في مهرجان عمان السينمائي

تزوجت ليتيسيا من سانتياغو بينيا في عام 1997، عندما كان عمرها 17 عامًا.

بعد عام من زواجهما، رزقت ليتيسيا بطفلها الأول، فيما ولدت ابنتها الثانية بعد ذلك بسنوات.

الحياة العامة

تنشط ليتيزيا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تشارك مع متابعيها صورًا من حياتها الشخصية والسياسية إلى جانب زوجها بالإضافة إلى عملها في مجال التوعية بأهمية التعليم والصحة.