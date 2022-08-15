زوجة قيس سعيد تثير الجدل في ظهورها الأول .. هل تعيد تاريخ ليلى بن علي؟

أثار خطاب القاضية إشراف شبيل، زوجة قيس سعيد ، على التلفزيون الرسمي بمناسبة عيد المرأة، جدلًا واسعًا في الشارع التونسي وسط مخاوف من تعزيز دور عائلة الرئيس في الحكم وتحذيرات من تداعيات ذلك.

وظهرت السيدة إشراف شبيل، في موكب رسمي لتكريم عدد من النساء بمناسبة عيد المرأة، ثم تقدمت نحو المنصة في معهد الباشا بتونس العاصمة لإلقاء خطاب رسمي تحدثت فيه عن مكاسب الدستور الجديد واحترام حقوق المرأة الأمر الذي أجج الجدل ولفت الانتباه حول ظهورها الأول أمام التونسيين كسيدة البلاد الأولى.

ومما زاد الأمر جدلًا، هو أن خطاب السيدة شبيل جاء قبل كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن لتستأثر بالاهتمام والانتباه من حيث بروتوكول التقديم والحضور والظهور.

وقوبل الظهور الأول للسيدة شبيل وكلمتها أمام الحضور بالكثير من التساؤلات حول تعزيز لقب "السيدة الأولى" في الدولة التونسية مجددًا خاصة وأن الرئيس التونسي كان قد قال سابقًا أن "كل نساء تونس أُوّل" ولن تحمل زوجته إشراف شبيل لقب "السيدة الأولى".

فيما شبه عدد من المغردين ظهور السيدة إشراف شبيل الأول بليلى بن علي، زوجة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، التي كانت تطل على الشعب التونسي فقط في عيد المرأة وتلقي خطابات بهذه المناسبة.

انتقاد القاضية إشراف شبيل

وكتبت نعيمة الشرميطي تعليقًا على خطاب السيدة إشراف شبيل: "زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد توخر وتقدم وهاي تخطب في التلفزة الوطنية بمناسبة عيد المرأة..… ليلى بن علي عقلية".

في حين انتقدت نزيهة رجيبة كلمة إشراف شبيل على الدستور الجديد الذي أقره زوجها: "المدام تشكر في دستور راجلها عادي".

وأعرب عدد من المغردين عن تساؤلهم من عودة نشاط "السيدة الأولى" وأدوارها السياسية التي كان الشعب التونسي قد تخلص منها مع ليلى طرابلسي زوجة الرئيس السابق بن علي التي تعيش في منفاها في جدة منذ هروبها في 2011 عقب ثورة الياسمين.

وبعد الثورة انحصر ظهور زوجات الرؤساء السابقين في مواكب وزيارات دون أن يلقين خطابات سياسية، الشيء الذي صعّد حجم الانتقادات للرئيس سعيد الذي كان قبل توليه من أشد منتقدي المنظومة الاستبدادية ورموزها.

تونس بدون السيدة الأولى

قرر الرئيس التونسي قيس بن سعيد منذ توليه السلطات في أكتوبر 2019 إن "كل نساء تونس أُوّل" ولن تحمل زوجته إشراف شبيل لقب "السيدة الأولى".

معلومات لا تعرفونها عن إشراف شبيل زوجة قيس سعيد

ولدت إشراف شبيل في مدينة صفاقس عام 1973.

تعود أصولها من مدينة طبلبة بمحافظة المنستير.

والدها كان يعمل قاضيًا في محكمة الاستئناف.

دراسة إشراف شبيل

تلقت تعليمها في المدرسة الفرنسية بمدينة سوسة.

التحقت بالمعهد الثانوي للإناث بمدينة سوسة.

حصلت على الباكالوريا ثم التحقت بكلية الحقوق.

تخرجت من المعهد الأعلى للقضاء التونسي، ثم حصلت على شهادة في الدراسات العليا بالعلوم الجنائية.

أصبحت السيدة إشراف سعيد مستشارة في محكمة الاستئناف، ووكيلة رئيس المحكمة الابتدائية التونسية.

تشغل منصب وكيل المحكمة الابتدائية في تونس.

زواج إشراف شبيل من قيس سعيد

جمعت بين إشراف شبيل وقيس بن سعيد قصّة حب كبيرة حين تعرفا في مدرج الجامعة التي كانت تدرس فيها بمحافظة سوسة.

ورُزق قيس سعيد وإشراف سعيد بثلاثة أبناء، هم: عمر، سارة، ومنى.

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