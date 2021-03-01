ساحرة تقتل طفلة في سريلانكا بحجة طرد الأرواح الشريرة من داخلها

اعتقلت الشرطة السريلانكية يوم أمس الأحد لسيدة دجالة تدعي طرد الأرواح الشريرة من أجساد الشر بعدما تسببت في وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات كانت قد ضربتها كجزء من طقوسها.

وقال المتحدث باسم الشرطة "أجيث روهانا" إن المرأة ضربت الفتاة مرارًا وتكرارًا بعصا، مدعية أنها طريقة لإخراج شيطان كان يمتلك جسد الطفلة ويسيطر عليها.

وأشار "روهانا" الى أن والدا الفتاة اصطحباها إلى الساحرة في قرية ميغاوات، خارج العاصمة كولومبو، حيث استجاب الجيران لصرخات الطفلة ولكن بعد فوات الأوان حيث كانت الطفلة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأضاف أن "الطفلة انهارت بعد الضرب المبرح الذي تعرضت له، ووجدت ميتة عند نقلها الى المستشفى".

وأضافت الشرطة أنه كان هناك عدد من هذه المحاولات المزعومة لطرد الأرواح الشريرة في المنطقة في السنوات الأخيرة ، وتسبب بعضها في أذى جسدي - بما في ذلك الوفاة.

يسعى الكثيرون في سريلانكا إلى الحصول على المساعدة من الأطباء السحرة والمشعوذين وطاردي الأرواح الشريرة للمساعدة في حل المشكلات المختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، شربت وزيرة الصحة "بافيثرا وانياراتشي" علنًا مشروبًا صنعه "رجل إله" ادعى أنه سيعطي مناعة مدى الحياة من Covid-19، وبعد أيام أعلنت الوزيرة إصابتها بالفيروس وتطلب العناية المركزة.

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