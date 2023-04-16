سلطنة بروناي تقدم إجازة رسمية وهدية لكل مواطن خلال شهر رمضان.. تعرفوا على بقية الطقوس

يحرص سكان سلطنة بروناي على الاهتمام بالعبادات والعادات الخاصة بـ شهر رمضان المبارك 2023، كما يهتم السكان بالطقوس الخاصة بهذه المناسبة الدينية.

طقوس سكان سلطنة بروناي خلال شهر رمضان

تتميز السلطنة خلال الشهر الفضيل بوجود العديد من العادات من بينها ازدحام ساحة وحديقة مسجد السلطان عمر علي سيف قبل ما يقارب الـ ساعة من فترة الغروب حيث يتوافد اليها الكثير من الأشخاص كجزء من العادات والتقاليد في كل عام من رمضان.

قال أميرول وهو أحد السكان الأصليين في السلطنة عن الطقوس في هذا الشهر: "ننتظر في كل عام قدوم شهر رمضان حيث أننا نستمتع في كل لحظة فيه فهو الموسم الاحتفالي لأبناء بروناي".

وكشف اميرول عن العادات والتقاليد لسكّان السلطنة خلال الشهر الفضيل: "بعد ثبوت شهر رمضان يتجّه الجميع الى المساجد الكبرى الموجودة في بروناي لأداء صلاة التراويح".

ومن الميزات التي تمنحها الحكومة في السلطنة خلال الشهر الفضيل أنها تعلن اجازة رسمية من العمل في الأيام الأولى من رمضان، هذا إلى جانب إطلاق مدفع يومي عند أذان المغرب، بالإضافة إلى وجود أكشاك تقدم الطعام للصائمين طوال الشهر.

هدية من سلطان بروناي الى الشعب

ومن أبرز العادات والتقاليد خلال شهر رمضان هو قيام الحاكم حسن البلقيه بتوزيع هديّة لكل مواطن وهي عبارة عن علبة "الكورما" والتي تحتوي على تمور باهظة الثمن، كما يحرص السلطان على تقديم التبرعات إلى مراكز الأيتام.

الجدير بالذكر أن سلطنة بروناي تقع بين أندونيسيا وماليزيا ولا يزيد عدد سكّانها عن نصف مليون نسمة وتعدّ اغنى الدول الاسلامية.