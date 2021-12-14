سمول كابتشينو يثير الجدل في مطعم نصرت الرياض .. ماذا فعل؟

لا يتوقف مشهور سناب شات السعودي سعد العنزي، المعروف بـ سمول كابتشينو - Small Cappuccino، عن إثارة الجدل في كل خطوة يخطوها محاولًا لفت الأنظار وكسب المزيد من المتابعين وحصد المزيد من المشاهدات.

هذه المرة أثار سمول كابتشينو الجدل حينما استعرض تواجده في مطعم نصرت الشهير والذي افتتح مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض.

وحرص خلال تواجده في المطعم التركي الفاخر على تصوير كل صغيرة وكبيرة لدرجة توثيقه اللحظة التي قام بها موظفي المطعم إطعامه بأيديهم وكأنه طفل صغير.

وأثار مشهد إطعام سمول كابتشينو من قبل الموظفين استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي عبروا عن امتعاضهم لظهوره بهذا الشكل وكأنه الطفل المدلل في الوقت الذي كان بإمكانه أن يكتفي بتصوير الطعام والبدء بتناوله والاستمتاع بالنكهات.

من هو سعد العنزي سمول كابتشينو

سعد العنزي شاب سعودي ولد في الرياض ويبلغ من العمر 41 عامًا اكتسب شهرة بعد مقطع فيديو له وهو يطلب "سمول كابتشينو" من أحد المقاهي.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بات سعد يلقب بـ"سمول كابتشينو" لكنه يحرص على الظهور بالزي السعودي التقليدي.

كما ظهر صموئيل كابتشينو في فيديو كليب غنائي ورقص اليوتيوب حصد العديد من المشاهدات.