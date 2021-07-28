سيارة تيسلا في ورطة بسبب القمر.. تعتقد أنه إشارة صفراء!

وعد الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، منذ سنوات تقديم سيارة ذاتية القيادة بالكامل لكن يبدو أنه لا يزال الطريق طويلا قبل التمكن من قراءة الصحف خلف المقود من دون النظر إلى الطريق أثناء القيادة.

وعلى الرغم من نية "إيلون ماسك" لجعل نظام القيادة الذاتي في نهاية المطاف أكثر أمانًا من السائق البشري، إلا أنه يفشل حاليًا في أشياء لا يفكر فيها أي سائق بشري مرتين.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

على سبيل المثال، نشر أحد مالكي سيارة "تيسلا-Tesla" مقطع فيديو على موقع التدوين "تويتر-Twitter" يوم الخميس أظهر أن سيارته تعتقد أن القمر هو إشارة مرور تعطي اللون الأصفر والتي تعني "التمهل" وهو ما دفع السيارة الى إبطاء سرعتها مرارًا وتكرارًا أثناء تجوله على الطريق السريع.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قمرًا أصفر بشكل غير عادي ومنخفض في السماء، لذلك يمكن للمرء أن يرى سبب قيام السيارة بتسجيله كضوء أصفر وتطبيق الفرامل، ليرد مالك آخر بمقطع فيديو خاص به يعرض نفس السيناريو.

مقطع متداول لسيارة تيسلا تعتقد أن القمر إشارة صفراء، صاحب المركبة يقول خلال القيادة الذاتية تحاول السيارة إبطاء سرعتها.pic.twitter.com/OqaguoMDSf — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 26, 2021

ومع ذلك، فإن القمر ثابت - وليس حالة متطرفة - وهو شيء يجب أن يحدده أي نظام ذاتي القيادة، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إبطاء السيارة بشكل غير متوقع على سرعات الطرق السريعة إلى خلق موقف خطير للسائق وحركة المرور المحيطة.

ولكي نكون منصفين، لا تدعي "تيسلا-Tesla" أن القيادة الذاتية الكاملة يمكنها الاستجابة بشكل مثالي لإشارات المرور وإشارات التوقف حتى الآن. لا تزال ميزة "Traffic Light and Stop Sign Control"، التي تم إصدارها عبر تحديث البرنامج في أوائل عام 2020، في مرحلة تجريبية، ويجب على المالكين تشغيلها يدويًا.

لكن ليس القمر وحده هو الذي يخدع "تيسلا-Tesla"، فقد أبلغ المالكون أيضًا أن سياراتهم أخطأت في أن الشمس هي ضوء أحمر.

وفي أبريل الماضي، لاحظ مالك سيارة "تيسلا-Tesla" أن سيارته ستتوقف دائمًا بشكل كامل في نفس المكان في منتصف الطريق. يُظهر مقطع فيديو نشره سيارته وهي تخطئ في صورة لافتة توقف على لوحة الإعلانات باعتبارها إشارة توقف.

ضبط فتاة كائن الهوهوز بالإسكندرية.. ومفاجآت صادمة كشفتها التحقيقات!

ليلة حمراء لـ"واين روني" تتصدر الترند.. نام مع ثلاث فتيات وهو في حالة سُكر!

اليوتيوبر أحمد حسن يتحرش جنسيًا بفتاة ويدعوها للنوم معه.. بالصور والوثائق!