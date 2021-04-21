"سيلفي" بالمئات مع الباندا المتسلّقة في الصين

يحرص مئات السائحين على التقاط صورًا لهم أمام تمثال "الباندا" العملاق الذي يحاول تسلق أحد المباني الشاهقة في منطقة تشونشي رود التجارية في مدينة تشنغدو الصينية.

ويحمل التمثال الضخم "أنا هنا" وهو من تصميم الفنان البريطاني الراحل "لورانس أرجينت" الذي اعتبره كنزًا وطنيًا وسفيرًا للبلاد.

ويقع التمثال على ارتفاع 15 مترًا، ويجسد حيوان الباندا بشكله المحبوب والممتلئ وهو يحاول تسلق المباني العالية.

من المتوقع أن يتم بناء مشاريع جديدة في المدينة الصينية لتعزيز الحفاظ على البيئة والسياحة والترفيه والإبداع الثقافي والرياضة الخارجية في جميع أنحاء المدينة الصينية، وذلك وفقًا لبيان مكتب تشنغدو للغابات والحدائق.

وتقف جحافل من الزوار الصينيين والأجانب في طوابير طويلة لالتقاط صورة سيلفي أو صورة مع "اباندا" لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض المطاعم تحتوي على بهارات ساخنة على شكل الباندا التي تذوب ببطء أثناء الجلوس في وسط القدر مع الفلفل الحار والفلفل.

ويعد حيوان الباندا من أشهر الحيوانات الموجودة في الصين، ويعود تاريخ حفريات الباندا إلى ثمانية ملايين سن، خلال فترة أسرة جين الغربية (265- 316م)، وكانت صور الباندا تُرسم على رايات الهدنة، ولهذا فهي رمز للسلام، فكان الاتجاه لتشييد التمثال كنوع من الحفاظ على رمز من رموز الحضارة الصينية القديمة.

وعرف الغربيون الباندا لأول مرة في القرن التاسع عشر، عندما تم نقل بعض حيوانات الباندا إلى القارتين الأوروبية والأمريكية، لكن لسوء الحظ لم تتمكن تلك الحيوانات من التكاثر هناك. بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لحماية حيوانات الباندا المهددة بالانقراض. حاليًا، يوجد عدد متزايد من حيوانات الباندا التي تعيش طليقة حرة في غابات الخيزران بالصين.

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