شاهد الصورة الأولى لـ مجرم العارضية مكبلًا بالسلاسل

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت صورة لمنفذ جريمة العارضية والتي راح ضحيتها أسرة كويتية كاملة مؤلفة من ثلاثة أفراد.

وظهر المجرم (من الجنسية الهندية) في الصورة المتداولة مُكبلًا بالسلاسل من يديه وجالسًا على الأرض راسمًا ابتسامة طفيفة على وجهه مثيرًا استياء وغضب النشطاء الذين أمطروه بوابل من التعليقات الغاضبة.

كما تناقل النشطاء مقطع فيديو للمجرم وهو يعيد تمثيل جريمته مرفقًا بتفاصيل مؤلمة تروي تفاصيل اليوم الأليم والطريقة المروعة التي نفذ فيها جريمته والوقت الذي أمضاه في منزل الضحايا قبل أن يلوذ بالفرار استعدادًا لبيع المصوغات الذهبية التي قام بسرقتها.

وأظهر الفيديو الوافد الهندي -الجاني- وهو مكبل بالسلاسل من يديه وقدميه ويسير بين الجهات المختصة والشرطة الكويتية في مسرح الجريمة لتمثيل جريمته البشعة.

وكان المتهم اعترف بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة، وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها.

مجرم العارضية يعيد تمثيل جريمته

أعاد القاتل تمثيل جريمته والتي جاءت على النحو التالي:

المتهم حضر إلى المنزل في الصباح الباكر وقرع جرس الباب والأم فتحت له ورحبت به لوجود سابق معرفة وتعامل بينهم.

جلس المتهم في صالون المنزل، وذهبت الأم إلى المطبخ لتحضير مشروب له.

المتهم دخل المطبخ بهدوء وبيده سكين وباغت الأم بطعنة في الظهر حيث سقطت على الأرض ثم طعنها في رقبتها حتى فارقت الحياة.

ذهب إلى الدور العلوي فوجد الأب المسن يخرج من غرفته فهجم عليه وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة.

خرجت الابنة من غرفتها بعد أن شعرت بحركة غريبة في المنزل وشد وجذب، فوجدت المتهم أمامها يحمل سكينًا غارقًا في الدماء حيث هجم عليها ونحرها.

عندما اطمأن المتهم لوفاة الأم والأب والابنة بحث عن المال والمصوغات الذهبية فوجد 300 دينار نقدية وبعض المصوغات الذهبية، فأخذها ثم تخلص من أداة الجريمة داخل المنزل.

مكث بمنزلهم حتى 9 مساء واغتسل وتناول الطعام ونام ثم خرج إلى مسكنه في الصليبية.

وعن هوية الضحايا وأعمارهم ذكر مصدر أمني أن رب الأسرة في العقد الثامن من عمره، ويدعى ( أحمد. ش)، وزوجته في العقد الخامس من عمرها، وتدعى (خالدة. د)، وابنتهما تبلغ 18 عامًا، وتدعى (أسماء).

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