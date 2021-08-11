شيطان العاصفة.. مصوّر أسترالي يرصد وجهًا مرعبًا في السحب فوق بلدته النائية

نجح مصوّر موهوب من التقاط صورة يمكن أن يسميها "صورة العمر" من مدينة هوبتون الساحلية غربي أستراليا.

والتقط "جارفيس سمالمان" (14 عامًا) صورة لساحبة كانت تمر من فوق بلدته في مدينة هوبتون الأسبوع الماضي، والتي يبدو أنها تحتوي على وجه "مخيف" في السماء.

كما أظهرت الصورة قوس قزح يخرج من تشكيل السحابة المغبرة والضخمة في مشهد لا يتكرر أبدًا.

وقال "جارفيس سمالمان"، وهو طالب الصف التاسع من مدرسة Ravensthorpe District High School لصحيفة 'ديلي ميل أستراليا': "تم التقاط الصورة قبل غروب الشمس بعد يوم دراسي طويل، كنت سعيدًا بها.. إنها لقطة رائعة".

وقال "جارفيس"، الذي بدأ احتراف التصوير العام الماضي فقط، إنه يحب التقاط الصور من اليابسة وكذلك في المحيط.

وأشار "جارفيس" إلى أن هواية التصوير بدأت تتكشف لديه عندما حصل على كاميرا GoPro: "بعد ذلك كنت محظوظًا لأنني حصلت أيضًا على كاميرا مقاومة للماء.. الآن أنا دائمًا في الخارج أبحث عن أشياء مختلفة لتصويرها".



وبعدها انتقل المراهق الى صفحته الخاصة على تطبيق "إنستغرام" من أجل عرض الصورة المذهلة، وأرفقها بتعليق: "أروع سحابة رأيتها حتى الآن... (رغم) أنها كانت مخيفة بعض الشيء أن تراقبها السماء".

وفوجئ المراهق الأسترالي بإعادة شبكة ABC South West نشر الصورة على "فيسبوك"، ولم يمض وقت طويل حتى توالت التعليقات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم: "واو، يا له من التقاط رائع للطبيعة الأم، مع مزيج من الجوكر وقوس قزح والجمال والوحش".

وتمت إعادة نشر صورة السحابة على فيسبوك أكثر من 1400 مرة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الى أن المصور الناشئ "جارفيس" يتمتع بمهنة واعدة في عالم التصوير، ففي يناير من هذا العام، كان المراهق وصيفًا في فئة المصور الأسترالي الصغير للعام من قبل مجلة التصوير الأسترالية.

وقدم "جارفيس سمالمان" لقطة رائعة لأسد بحر أثناء الغطس على شاطئه المفضل في Fitzgerald Biosphere.



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