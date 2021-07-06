طالبة أردنية تلد في الخامسة فجرًا.. وتقدم امتحان الثانوية العامة في العاشرة

شعرت طالبة في محافظة مأدبا جنوبي العاصمة الأردنية عمان بآلام الولادة قبل ساعات من أدائها امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).

وبحسب وسائل إعلامية محلية في الأردن فقد تقدمت الطالبة لامتحان الثانوية العامة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم بعدما أنجبت طفلها في الخامسة فجرًا حيث لم يمنعها التعب من تقديم امتحان باختصاص "تاريخ الأردن".

وكانت الطالبة حاملًا ودخلت في شهرها التاسع قبل الامتحانات النهائية، حيث فاجأها المخاض بعد منتصف ليلة الاثنين، ووضعت طفلها في تمام الساعة الخامسة فجرًا ثم سارعت لتلتحق بامتحانها في مدرستها في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أدت الامتحان ثم رجعت إلى طفلها.

وتم توفير كل التسهيلات والدعم لتلك الطالبة، حيث تم تزويدها بمقعد خاص وطاولة خاصة وتزويدها بالماء، لتعويض السوائل التي فقدتها أثناء عملية الولادة، وذلك بحسب مدير تربية مادبا جلال الرحامنة.

وأشار الرحامنة الى أن آثار الولادة الطبيعية كانت واضحة عليها، إلا أنها آثرت وثابرت لتقديم امتحانها، مشيرًا أنها من الطالبات المتفوقات في تحصيلها العلمي، وأصرت على أن تكمل امتحانها.

وقال مقربون من ذوي الطالبة بأنها والمولود بصحة جيدة، فيما وفرت المراقبات في القاعة للأم الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.