طالب كويتي يرفع العلم الفلسطيني خلال حفل تخرجه من جامعة أمريكية

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم العربي مع مقطع فيديو لطالب كويتي رفع العلم الفلسطيني خلال حفل تخرجه من إحدى الجامعات الأمريكية.

وأشار عدد من المغردين الى أن الطالب الذي ظهر في الفيديو وهو يرفع العلم الفلسطيني خلال حفل تخرجه من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة يدعى خالد العنزي.

كما جرى مساء أمس الأربعاء، إضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين طوال فترة الحملة الشعبية التي أطلقتها الكويت لإغاثة فلسطين تحت شعار "نحن بجانبكم"، والتي ستستمر لمدة شهر.

وقالت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري إن هذه الحملة تأتي في إطار التزام الكويت بمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم خلال الاعتداءات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهاجري موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الجهات الخيرية الكويتية تنظم، على مدار العام حملات متواصلة بترخيص وإشراف كامل من الوزارة لدعم الشعب الفلسطيني.

يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، إلى 219 شهيدًا، من بينهم 63 طفلًا و37 سيدة و16 مسنًا، بحسب بيان وزارة الصحة.

"بدوي وافتخر".. سعوديون يردون على تصريحات وزير خارجية لبنان

"راضية أصير خدامة كويتية".. فتاة مستاءة من تدني راتبها وارتفاع إيجارات البيوت

برغر مجاني وتذاكر سفر.. شركات سعودية تتسابق لتقديم الهدايا لفتى الجسر