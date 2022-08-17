عبد الله بوشهري مع زلاتان إبراهيموفيتش .. هل نراهما في عمل جديد؟

نشر الفنان الكويتي ذو الأصول إيرانية عبد الله بوشهري صورًا جديدة له على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأرفق بوشهري صوره مع زلاتان بتغريداتٍ طريفة مازح فيها جمهوره ومتابعيه حول "الصداقة" القوية التي تربطه بالنجم العالمي.

وقال بوشهري في تغريدته الأولى أن صوره مع زلاتان التقطت قبل وبعد تمرينه الرياضي، وهو ما أثار التساؤلات حول طبيقة العلاقة التي تجمعهما سويًا.

وتفاعل المغردون مع صور بوشهري وزلاتان بين من أبدى إعجابه بتواضع النجم الرياضي العالمي، وبين من تسائل عن الصدفة التي جمعتهما معًا.

وترك أحد المعلقين تعليقًا طريفًا على الصورة والذي كشف فيه عن فضوله لمعرفة ما إذا كان هناك تعاون فني جديد قد يجمع بوشهري وزلاتلن معًا وكيف ستكون النتيجة إذا تم هذا الأمر.

وبمتابعة حساب بوشهري على تطبيق "سناب شات"، تبين أنه التقى بالنجم الرياضي صدفة أثناء رحلته السياحية على شواطئ العديد من المدن الأوروبية.

ووثق بوشهري أثناء تواجده على اليخت رفقة أصدقاه اللحظة التي أدرك فيها أن جاره في اليخت هو النجم العالمي زلاتان.

عبد الله بوشهري في انتقام مشروع

يشارك عبد الله بوشهري في بطولة مسلسل "انتقام مشروع"، وهو أول عمل يتم تصويره بين الكويت والعراق منذ 33 عامًا.

يشارك في بطولة مسلسل انتقام مشروع، نخبة من النجوم، منهم محمود بو شهري، أحمد سلمان، هند نزار، زهرة الخرجي، شهد الخطاب، سلفانا غلام، أحمد الخفاجي، رسول علي عبود، أريج العطار، أسامة المزيعل، نور محمود، فيصل المزعل.

قصة مسلسل انتقام مشروع

وتدور قصة مسلسل "انتقام مشروع"، في إطار تشويقي اجتماعي، ولكنها معقدة في نفس الوقت، وتبدأ من يوم حزين ومشؤوم، ولكن بعد ذلك تتغير حياة الأبطال إلى الأفضل والأحسن، وينعمون بعيشة كريمة.

وتكون بداية أحداث المسلسل بقرار شجاعٍ يتخذه عبد الله بوشهري الذي يجسد شخصية يوسف كي ينقذ شقيقه خالد من حكمٍ بالسجن، وبعد مرور سبع سنوات على تحمله مسؤولية حادث سيارة بدلا عن شقيقه خالد، يتم الإفراج عن يوسف الذي سرعان ما يدرك بأن تضحيته ضاعت هباء، وتجسد الفنانة شهد الخطاب شخصية تدعى "نور"، وتتوالى أحداث المسلسل في أجواء يتخللها مواضيع نفسية وقانونية وقضايا تحايل وغسيل أموال، وصولاً إلى انتقامٍ تحرق ناره الجميع.

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