عروس بالبكيني تثير الجدل في تونس .. خلعت فستانها أمام الحضور

تريد العرائس دائمًا أن يكون حفل زفافهن مميزًا وممتعًا ويبحثن عن أفكار جديدة من أجل تحقيق ذلك، لكن على ما يبدو أن عروس تونسية قررت أن تفكر خارج الصندوق والبحث عن طريقة إبداعية للاحتفال بهذا اليوم المميز لكنها خرجت بالنهاية بفكرة "عروس بالبكيني" عرضتها لانتقادات عارمة.

وفاجأت العروس التونسية الحضور في حفل زفافها باستبدال الفستان الأبيض التقليدي وارتدت ملابس البحر المكوّنة من قطعتين "بكيني" باللون الأبيض كاشفة عن جسدها بطريقة اعتبرها البعض "جريئة" ولا تليق بحفلات الزفاف.

عروس بالبكيني

وظهرت العروس في بداية مقطع الفيديو الذي جرى التقاطع من داخل حفل الزفاف وهي ترتدي فستان أبيض يشف ما تحته وقدمت رقصة الـ "ستربتيز - Srtiptease" لزوجها أمام جميع الحضور بطريقة مثيرة للجدل.

وبعدها سارعت العروس بخلع فستانها الأبيض واكتفت بالرقص على العمود مرتدية البكيني وهو ما أثار انتقادات عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس.

وعبر كثير من المتابعين عن دهشتهم تجاه ظهور العروس بهذا الشكل، خاصة وأنها في بلد عربية وتتبع العادات والتقاليد الشرقية. (حسب تعبيرهم)

وقال حساب يحمل اسم زهور عبدالله: "كان فيكم خير وشرف ماذا حدث"، بينما كتبت متابعة أخرى تحمل اسم هنا شريف قائلة: "نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية بفقد الحياء وتدني الأخلاق والقيم والمبادئ، عظم الله أجرنا".

وكان المذيع التونسي علاء الشابي، قد نشر مقطع الفيديو الملتقط من داخل حفل الزفاف.

إعداد: هبة أحمد

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