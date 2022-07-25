فتوى بتحريم الاختلاط على واتساب تثير الجدل

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية نقاشًا حامي الوطيس حول فتوى أصدرها الداعية الكويتي عثمان الخميس بشأن المجموعات الدردشة على تطبيق المحادثة "واتساب – WhatsApp".

وبدأ الجدل حين "حرم" الداعية الكويتي عثمان الخميس في فتواه الاختلاط بين الشباب والفتيات ضمن مجموعات الدردشة "واتساب" وذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص عن حكم هذه المجموعات التي يتم إنشاؤها من قبل طلبة الجامعات بقصد الدراسة.

وقال الداعية في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "لا يجوز الاختلاط بين طلبة الجامعة الشباب والفتيات عبر مجموعات الواتساب التي يتم إنشاؤها بقصد الدراسة".

وتابع: “علينا أن ننبه النساء والفتيات بعدم المشاركة في هذه المجموعات التي قد تشهد إرسال النكات أو كلام الحب أو كلام من باب المزاح بين الشباب والفتيات".

وأردف يقول: "جروبات الواتساب هي باب من أبواب الشيطان، وطريق الشيطان له خطوات، وهي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وعلى المسلم والمسلمة إدراك هذا الأمر سواء أكان متزوج أم غير متزوج".

وأحدث مقطع الفيديو انقسامًا عارمًا بين المغردين الذين أكد البعض منهم بأنه جرى اقتصاصه بهدف إثارة الجدل والإساءة للداعية المعروف.

وذكر بعض المغردين بأن الداعية عثمان الخميس قال في الفتوى أن "تحريم مجموعات الواتساب" يأتي حينما تستخدم لغير الغرض الذي أنشئت له: "من الممكن أن يقوم المدرس أو المدرِسة بإنشاء مجموعة فقط لإبلاغ الطلبة والطالبات بأمور تتعلق بالدراسة والحضور، أما تبادل الأحاديث بين الطلبة والطالبات والاختلاط فلا يجوز".

تعليقات المغردين على فتوى الشيخ عثمان الخميس:

أيد المغرد فرحان الشمري: "من ينتقص من الشيخ بقصد أن فتواه تخالف هواه ومبتغاه أود أن أذكرك في قوله تعالى (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفلا تَذَكَّرُونَ)".

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