تحت شعار "يوم بدينا"، تستعد مدارس المملكة العربية السعودية للاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير 2023، وذلك للتأكيد على أهمية معرفة الأجيال الناشئة بتاريخ الدولة السعودية المليء بقصص الفخر والنجاح من خلال فعاليات يوم التأسيس في المدارس 1444 هـ.

وفي يوم التأسيس يحرص المجتمع السعودي بكافة فئاته على إظهار ملامح الاعتزاز والفخر بتراث المملكة العربية السعودية الغني وتاريخها المليء بالتضحيات التي بذلت من أجل إقامة الدولة السعودية الأولى.

وزارة التعليم تعلن جدول فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي

فعاليات يوم التأسيس في المدارس

وفي يوم التأسيس السعودي 1444، وجه وزير التعليم السعودي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان للقطاعات التعليمية في أنحاء السعودية للاحتفال بيوم التأسيس السعودي في إطار تعريف الطلاب والطالبات بأهمية تلك الذكرى التاريخية والحضارية والثقافية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التربية السعودية في موقع التدوين "تويتر" تغريدة أعلن فيها جدول فعاليات

للاحتفاء بيوم التأسيس السعودي تحت شعار 2023 بطريقة بشكل يضمن الاستفادة مما جاء في المقررات الدراسية من محتوى عن يوم التأسيس.

جدول فعاليات وزارة التعليم في يوم التأسيس

نعرض لكم في هذا التقرير مجموعة من فعاليات يوم التأسيس في المدارس

إعداد برامج ترفيهية للطلاب والطالبات من أجل التعريف بيوم التأسيس.

سرد قصص عن تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى بطريقة سلسلة وسهلة.

تدشين مسابقة راوي التأسيس، وهي محتوى روائي يرتبط بتاريخ الدولة السعودية الأولى.

مشاهدة أفلام تاريخية خاصة بتاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى واسترجاع الذكريات التاريخية.

تنظيم رحلات ميدانية للطلاب والطالبات للمواقع المرتبطة بالأحداث التاريخية.

إقامة ورش وإشغال يدوي التي تعبر عن المناسبة باستلهام ألوان الهوية المعتمدة.

توزيع الهدايا التذكارية على الطلاب والطالبات ذات الرموز السعودية الوطنية.

توزيع ميداليات تحميل الرموز السعودية الوطنية على المواطنين في شوارع المملكة العربية السعودية.

إقامة معارض فنية لعرض أعمال الطلبة الفنية المتعلقة بيوم التأسيس السعودي 2023.