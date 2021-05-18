فيديو لشرطي كويتي يصفع وافد يقف بطابور.. والداخلية تحاكمه عسكريًا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شرطي كويتي بصفع وافد كان يقف بطابور للحصول على لقاح "كورونا" في أحد المجمعات التجارية

ويُظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع البوابة التأكد من تاريخ أو خلفيات الواقعة، الشرطي وهو يُنظم بعنف طابور الوافدين أثناء وجود كوادر طبية في أحد المجمعات التجارية في السالمية لتطعيم العمالة.

وبحجة تنظيم الطابور، قام الشرطي بصفع أحد الوافدين أمام الآخرين بطريقة مهينة أثارت استياء عارمًا في الشارع الكويتي.

في حي أكد مصدر أمني رفيع المستوى أنه تم حجز الشرطي الذي اعتدى على وافد بتعليمات من مدير أمن حولي اللواء عبدالله العلي.

وقال المصدر إنه في أثناء وجود كوادر طبية في أحد المجمعات التجارية في السالمية لتطعيم العمالة، حصل ازدحام وفوضى، الأمر الذي تسبّب بتدافع ودخول عدد من الوافدين من خارج المجمع، ما اضطر إدارة المجمع إلى إبلاغ الجهات الأمنية.

وتابع: "عند وجود رجال الأمن لتنظيم صفوف المتطعمين تصرّف أحد العسكريين (شرطي) بالاعتداء بالضرب على عامل، وتم استدعاؤه وحجزه في مقر عمله لتقديمه بأسرع وقت إلى المحاكمة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضاف المصدر أن "وزارة الداخلية لا تقبل بأي تصرف خارج عن الأطر القانونية، ولن تتهاون أو تتسامح مع من يقوم بتصرفات فردية، ولا نقبل بالاعتداء على المواطنين والمقيمين، فكرامات الناس وحفظ أمنهم مسؤوليتنا".

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