قصة مفقود الرياض تركي الدوسري .. ومكافأة مجزية لمن يعثر عليه

ما تزال قضية المواطن السعودي المفقود تركي الدوسري تحظى بتعاطف واسع في المملكة العربية السعودية منذ اليوم الأول لاختفاءه في ظروف غامضة مطلع شهر أغسطس الجاري رغم عمليات البحث الواسعة عنه منذ أسابيع.

وفي الوقت الذي تواصل السلطات الأمنية السعودية عمليات البحث المكثفة عن المفقود تركي الدوسري واستمرار التحقيقات الرسمية، أعلنت عائلة المفقود الدوسري رصد مكافأة مالية مجزية لمن يعثر عن ابنهم الذي بات يُعرف بـ"مفقود الرياض".

وكشف المواطن فيصل الدوسري يوم الجمعة الماضي عن رصد مكافأة قيمتها مليون ريال سعودي لمن يعثر على أخيه تركي الذي اختفى مطلع الشهر الجاري في ظروف غامضة.

وأكد فيصل الدوسري أن أخاه المفقود لا يعاني من أي أزمات نفسية أو جسدية وليس لديه أعداء.

مفقود الرياض تركي الدوسري

بدأت قصة تركي الدوسري في 2 أغسطس الجاري، حين انقطع الاتصال معه بشكل غير مفهوم والعثور على سيارته ومقتنياته الشخصية فيها بالقرب من مستشفى الشميسي وبداخلها هاتفه الجوال ومستلزماته الشخصية.

ومنذ 2 أغسطس الجاري، فشلت عمليات البحث الواسعة عن تركي الدوسري، على الرغم من اتساع نطاقها لخارج العاصمة الرياض بعد أن تم تناقل صوره في مواقع التواصل الاجتماعي دون جدوى.

آخر ظهور لـ مفقود الرياض

تقول عائلة الدوسري إن ابنهم تركي ذهب يوم 2 أغسطس لإخراج وافد أجنبي يقيم في المملكة على كفالته، من مستشفى الشميسي، وانقطع الاتصال به وتوارى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

مفقود الرياض تركي الدوسري

وعبر وسم #مفقود_الرياض_تركي_الدوسري تلقت عائلة الدوسري سيلًا من عبارات التضامن والتعاطف والدعوات بعودة ابنهم تركي الدوسري سالمًا معافى.

كما أعلن عدد كبير من رواد موقع التدوين تويتر عن رغبتهم في التطوع في عملية البحث عن تركي الدوسري.