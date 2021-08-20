قميص مقزز للبيع.. يصوّر أفغان سقطوا من طائرة خوفًا من طالبان

طرح موقع بيع إلكتروني قميص جديد للبيع يتسخر من اللاجئين الأفغان الذين سقطوا من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء محاولتهم الفرار من نظام طالبان مقابل 12 جنيهًا إسترلينيًا.

وتم الإعلان عن القمصان التي وصفت بـ"المقززة" بعد ثلاثة أيام فقط من عرض مقطع فيديو مروّع للأفغان السقوط من الطائرة المحمولة جوًا.

وتأتي القمصان المثيرة للاشمئزاز باللونين الرمادي والأسود فيما تحمل شعار "نادي كابول للقفز بالمظلات Est 2021 بجوار الصور الظلية للطائرة C-17 والسقوط لثلاثة شباب بينهم لاعب في المنتخب الوطني لكرة القدم يبلغ عمره 19 عامًا.

تقول الشركة التي تقف وراء القمصان - التي تسمى TShirt At Low Price - إنها تهدف إلى إنتاج ملابس "تلتقط أحدث صيحات الموضة". تدعي أن مقرها الرئيسي في سنغافورة، ولكن لها عنوان مستودع في كاليفورنيا وتبيع في الولايات المتحدة وحول العالم.

وتم تصميم القمصان من قبل رجلين - أحدهما لم يظهر وجهه ولكن لديه وشم سوفيتي كبير على ذراعه.

ويتابع: "السقوط من الطائرة، يؤلمنا جميعًا. القميص في الأصل ليس مضحكًا. لها معنى خاص بها في الجانب السياسي، لكنها في النهاية تعتمد على ما تشعر به حيال ذلك!، بالنسبة لأولئك الذين يحبون القفز بالمظلات، والقفز بالمظلات، والذين يحبون القفز من الطائرة والاستمتاع بأعلى درجات الحالة المزاجية، فإن هذا القميص مناسب تمامًا لارتدائه".

ولفت مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الانتباه إلى القمصان وقوائم المبيعات المسيئة على تويتر.

وقالت هولي داجريس، صحفية إيرانية أمريكية في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، في تغريدة على تويتر: "بينما يفر الأفغان ويتشبثون بالطائرات بدافع اليأس، قرر شخص ما الاستفادة من ألمهم وبؤسهم بهذا القميص المثير للاشمئزاز".