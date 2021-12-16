كيف تصرف الأمير محمد بن سلمان بعد تأخرهم في تقديم القهوة لضيوفه؟

تعتبر عادات تقديم القهوة العربية أحد العناصر الحاضرة بقوة في جميع المناسبات الاجتماعية في دول الخليج العربي والمجتمعات البدوية في عدد من الدول العربية ومنها الأردن إذ تتم وفقًا لطقوس معينة تشكل كل حركة فيها رمزًا له معنى.

وفي الوقت الذي تحول فيه توقيت تقديم القهوة وطريقة صبها والطقوس المرتبطة فيها إلى عادات شكلت تراثًا يمثل ثقافة العرب، يعتبر التأخير في تقديمها كسرًا وخرقًا لهذه العادات العربية الموروثة.

ومن هذا المنطلق، حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هذه العادات خلال استقباله وفد سلطنة عُمان المشارك في قمة الخليج 42 المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

ووثق مقطع فيديو اللحظة التي أدرك فيها ولي العهد السعودي تأخر القائمين على القمة في تقديم القهوة للوفد الضيف والتي قد تُفهم بشكل خاطئ وسارع بالإشارة لهم وتقديم القهوة فورًا.

وتفاعل المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع الفيديو الذي يوثق اللحظة التي أدرك فيها تأخر تقديم القهوة والإشارة بيده لهم بأن يقدموها فورًا للوفد الضيف.

وحظي مقطع الفيديو على انتشار واسع وتفاعل من جانب المغردين، الذين وصفوا فعل ولي العهد بأنه دليل كرم الضيافة والتقيد بالعادات العربية الأصيلة والحفاظ عليها.

تتضمن طقوس صب القهوة وطقوسها العديد من الأسرار، والتي تعد من الأمور الحساسة بالنسبة للضيوف، الذين قد يغادرون مجلسك سريعًا في حال عدم التزامك بها، ومنها:

القهوة العربية في الأفراح والجلسات القبلية: لعبت القهوة العربية دورًا في الأفراح وعند طلب العروس، وقد كان للقليل من القهوة القدرة على حل أكبر القضايا والمشكلات، فترك الضيف للقهوة بدون أن يشربها يعني أن له طلب لدى المضيف، وهنا يسأل المضيف ضيفه عن طلبه ويطلب منه شرب قهوته، عندها يعرف الضيف أن طلبه مقبول.

ويحظر على الضيف أن لا يقوم بشرب القهوة في منزل المضيف، كما يحظر أن يقوم بطلب الماء بعد القهوة مباشرةَ، لأن ذلك يعني أن القهوة كانت غير جيدة.

القهوة العربية في المآتم: كانوا في البادية قديمًا يستخدمون دلّة القهوة للدلالة على الحداد، فترك الدلّة مقلوبة لمدة محددة وسكب القهوة على الأرض يعادل اليوم تنكيس العلم في الدول الكبرى، وفي مناسبات العزاء يحذر على الضيف قول: "دايم"، وإنما عليه بعد إنهاء فنجانه الترحّم على المتوفي.

أصول صب القهوة العربية

يخص الأكبر سنًا بأول فنجان قهوة في الجلسات العادية، أما في الجلسات الخاصة فنَخُص كبير القبيلة أو الأكبر وجاهة بصب أول فنجان للقهوة، بينما يتم صب الشاي للضيوف من اليمين إلى اليسار.

وفي حال كان جميع الحضور من الوجهاء هناك خياران:

الأول بأن يتم البدء في الصب من اليمين إلى اليسار.

الثاني بأن يتم وضع أول فنجان بينهم وقول "حشمتكم بينكم" حتى يتنازل أحد الحضور للآخر.

هز الفنجان: هي الطريقة يجب أن يعبر بها الضيف عن عدم رغبته في أن يتم الصب له مرة أخرى، وإلا فلا يجلس القائم على الضيافة حتى ينتهي من احتساء قهوته.

طريقة صب القهوة العربية

يقوم من يصب القهوة بإمساك الدلة باليد اليسرى والفنجان باليد اليمنى.

يدق الفنجان بمقدمة الدلّة لتصدر صوتًا يجعل الضيف ينتبه إلى تقديم القهوة له.

يعتدل الضيف من جلسته لتناول القهوة، وعندما يكتفي من شرب القهوة يقوم بهز الفنجان فيفهم المضيف ذلك، وإلا فعلى المقهوي أن يقوم بالصب في الفنجان مرة أخرى.

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