لأول مرة في التاريخ.. السماح للمرأة التسجيل للحج دون محرم

تصدر نبأ موافقة السلطات السعودية للمرأة المواطنة والمقيمة في أداء مناسك الحج هذا العام دون محرم حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

ونشرت وزارة الحج والعمرة الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج (مواطن/ـة + مقيم/ـة) الداخل لحج 1442هـ والتي جاء من ضمنها السماح للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

ويعد هذا القرار تاريخيًا في دولة ذات طابع ديني محافظ، والتي كانت تحظر الحج للنساء دون محرم انطلاقًا من قول النبي صلّى الله عليه وسلّم "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".

وأحدث القرار انقسامًا جديدًا في الشارع السعودي الذي بات يواجه كل قرار جديد بحلقة نقاش مطوّلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي أيد قسم كبير من المغردين القرار ووصفوه بـ"التاريخي"، استهجن عدد من المعلقين القرار واعتبروه "دينًا جديدًا" غير الذي ألفوه خلال القرون الماضية.

وأكد مؤيدو القرار أن بعض الفقهاء أباحوا لها الخروج للحج، إذا توافرت لها الصحبة الآمنة، وكانت في سن متقدمة لا يخشى عليها من الفتنة.

كما أكدوا أن الحج سيكون ضمن ضوابط في لباسها، والذي سيكون ساترًا بالتأكيد ليتناسب مع حرمة المكان والشهر الفضيل.