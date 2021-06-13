لأول مرة في جنوب إفريقيا.. سيدة تتزوج من رجلين في الوقت نفسه

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس من دولة إفريقية وهي تتزوج من رجلين في الوقت ذاته.

وأشار متداولو الفيديو الى أن الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو من جمهورية جنوب إفريقيا وبأنها احتفلت مؤخرًا بزواجها من شابين في الوقت ذاته بعد صدور قرار يتيح بتلك الخطوة في بلادها.

ويُظهر المقطع امرأة ترتدي فستان زفاف أبيض وهي تقطع كعكة إلى جانب توأمين يرتديان بدلات حمراء.

وجاء في المنشور على "فيسبوك": "عدلت جنوب إفريقيا قانون الزواج للسماح للمرأة بالزواج من زوجين. كان هذا أول حفل زفاف بموجب القانون الجديد".

وبعد الجدل الذي أثاره الفيديو، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن مقطع الفيديو مفبرك وبأن الفتاة والشابين ما هم إلا ممثلين في مقلب مازح.

وأكدت الوكالة الإخبارية بأن الدولة الإفريقية لم تجري تعديلًا على قانون الزواج للسماح للمرأة بالزواج من أكثر من رجل واحد.

وظهر هذا الادعاء بعد أن أصدرت وزارة الداخلية بجنوب إفريقيا مقترحات تعديل لقانون الزواج في أوائل مايو، وتشمل الاعتراف بتعدد الأزواج، والذي من شأنه أن يسمح للمرأة بالزواج من أكثر من رجل في نفس الوقت.

ولكن على عكس ما تزعمه المنشورات المضللة، لم يتم تمرير مشروع القانون بعد الى الحكومة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية هناك.