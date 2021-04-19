لبلدٍ خالٍ من التدخين: نيوزيلندا تفكر في حظر التدخين على كل من وُلد بعد 2004

تتطلع نيوزيلندا إلى حظر التدخين على أي شخص ولد بعد عام 2004 في محاولة لجعل البلاد خالية من التدخين بحلول عام 2025.

وأعلنت مساعدة وزيرة الصحة الدكتورة عائشة فيرال في وقت سابق من هذا الأسبوع عن الإجراء المقترح والذي سيزيد تدريجيًا سن التدخين القانوني بمرور الوقت.

وتشمل الخطط والمقترحات، التي تسعى السلطات النيوزيلندية فرضها للقضاء على التدخين، منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في ذلك الوقت أو أولئك الذين ولدوا بعد 1 يناير 2004 من شراء منتجات التبغ بشكل قانوني.

كما يتطلع المشرعون النيوزيلنديون إلى تقليل مستوى النيكوتين المسموح به في منتجات التبغ، وحظر المرشحات، وتحديد حد أدنى لسعر التبغ، وتقييد المواقع التي يمكن فيها بيع التبغ والسجائر.

وتقول الدكتورة فيرال إن هناك حاجة إلى "نهج جديد" إذا أرادت الأمة الوصول إلى هدفها: "إن أفضل طريقة لتحقيق "مستقبل خالٍ من التدخين" هي منع الناس من البدء في التدخين".

وتشير الدراسات الى أن أكثر من 75 في المائة من المدخنين حاولوا الإقلاع عن التدخين، لكن الدافع الرئيسي للتدخين هو الإدمان، وأوضحت الدكتورة فيرال أن هذا يجعل الإقلاع عن التدخين صعبًا للغاية على الرغم من أن معظم المدخنين يريدون القيام بذلك.

وقد رحب عدد من منظمات الصحة العامة بالمقترحات، حيث قالتالرئيسة التنفيذية لجمعية السرطان "لوسي إلوود" في بيان: "هذا الاقتراح يتجاوز مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين". وأشارت إلى أن عدد تجار التجزئة للتبغ كان أعلى بأربع مرات في المجتمعات منخفضة الدخل، حيث كانت معدلات التدخين أعلى.

كما وصف الشدان تاوتولو أستاذ الصحة العامة بجامعة أوكلاند للتكنولوجيا الخطة بأنها "نقطة تحول". وقال إنه إذا اشتملت على الموارد الكافية والأشخاص المناسبين، "فسنكون قادرين على الوصول إلى مجتمعاتنا التي كانت تعاني نقصًا في الخدمات والموارد لفترة كافية".

لكن الخطط واجهت أيضًا انتقادات لعواقب محتملة غير مقصودة، بما في ذلك احتمال إفلاس أصحاب المتاجر الصغيرة وإمكانية توسيع السوق السوداء للتبغ.