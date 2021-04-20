لشده حبه لعمله.. إندونيسي يطلق على مولوده اسم "إدارة خدمات الاتصالات والمعلومات والإحصاء"

قرر أب إندونيسي يبلغ من العمر 38 عامًا أن يطلق على مولوده الجديد اسمًا غريبًا وغير مألوف وذلك للتعبير عن حبه الشديد لوظيفته ولمكان عمله.

واختار الأب "سلامت يوغا وحيودي" اسم "إدارة خدمات الاتصالات والمعلومات والإحصاء" وذلك تكريمًا للإدارة التي يعمل فيها ولحبه الشديد لعمله.

وقد اتفق الأب مع زوجته "ريرين ليندا تونغال ساري" على هذا الاسم ولم تمانع رغم غرابته وسينادون الصغير بـDINKO اختصارًا لطول الاسم.

وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية أن موثف الخدمات المدنية فوجئ بالاسم الذي اختاره الأب لمولودة الجديد وعندما سأله عن السبب أخبره به.

وقال "سلامت"، الذي يعمل في الخدمة المدنية الإندونيسية منذ عام 2009 ، إن اسم مولوده الجديد، الذي يبدو غريبًا، هو تكريمًا لمكان عمله، حيث يمثل الاسم قسم الخدمة المدنية الذي يعمل به منذ 17 عامًا.

كان تسمية طفله على اسم القسم وسيلة للتعبير عن امتنانه لوظيفته في الخدمة المدنية ، على الرغم من أن الأب الإندونيسي اعترف بأنه كان غريبًا بعض الشيء.

وبطبيعة الحال، عانى الزوجان من الكثير من التعليقات السلبية من أصدقائهما وعائلتهما بشأن الاسم، حيث لم يفهم الكثير منهم هذه النقطة وقد عبروا عن مخاوفهم لكن ذلك لم يجعلهم يفكران حتى في تغيير اسم ابنهم.

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