أدلة تزيد من غموض اختفاء الكويتي مبارك علي الرشيدي.. وقرار رسمي بإنهاء الحملات الشعبية

تطورات كبيرة شهدتها قضية اختفاء الشاب الكويتي مبارك علي الرشيدي، حيث أطلق عدد من الأشخاص حملة شعبية للعثور على الشاب الذي اختفى بشكل صادم الأسبوع الماضي في مدينة بركبد، المكان الأخير الذي شوهد فيه الشاب المفقود يوم الجمعة صباحًا.

العثور على أدلة مهمة في قضية الاختفاء

وفي الساعات الماضية انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بـ العثور على أدلة مهمة ومصيرية في قضية اختفاء الشاب مبارك الرشيدي والتي كانت عبارة عن دشداشة المفقود بالاضافة وعليها آثار دماء بالإضافة الى هاتفه المحمول.

كما شارك أحد المشاركين في حملة البحث عن الشاب الكويتي المفقود مقطع فيديو يظهر فيه مخيم تحيط به ظروف غريبة حيث أنه تعرّض للحريق ولم تنطفىء ناره بالكامل.

قرار رسمي بـ انهاء الحملات الشعبية

وبعد يوم كامل من الحملة الشعبية التي أطلقها عدد من الأشخاص بهدف البحث عن مبارك الرشيدي، أعلن الشاعر الكويتي محسن بن دقلة والذي قاد هذه الحملات الشعبية وكان صاحب الفكرة الأساسية بها بأن وكيل وزارة الداخلية طلب منه إنهاء هذه الحملة.

وبهذا الخصوص قال الشاعر الكويتي خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على "سناب شات": "طلب مني وكيل الداخلية انهاء الحملة الشعبية للبحث عن المفقود مبارك الرشيدي على ان تتولى السلطات رسميًا هذه الحملة وإدارتها".

وأوضح الشاعر محسن بن دقلة عن سبب هذا القرار، إن السلطات الرسمية طلبت هذا الأمر خوفًا على حياة الأشخاص، لا سيما مع الغموض الكبير حول اختفاء الشاب مبارك.