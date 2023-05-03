ما هو مرض ابنة رونالدو

البوابة - خضعت إحدى بنات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي لعملية جراحية عاجلة في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض الذي انتقل لها مطلع العام الجاري بعد انضمامه لنادي النصر السعودي.

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرتغالي وشريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز في غرفة طبية في أحد مستشفى بالرياض للبقاء إلى جانب ابنتهم، التي بدا واضحًا بأنها كانت تستعد لخوض عملية جراحية طارئة.

مرض ابنة رونالدو

ذكرت تقارير إخبارية أن ابنة النجم رونالدو خضعت لعملية جراحية من أجل استئصال الزائدة الدودية.

ولم يتم ذكر اسم المستشفى الذي تتواجد فيه ابنة النجم البرتغالي حتى هذه اللحظة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب وشريكته.

كما لم يتم الإشارة إلى اسم ابنته التي ظهرت في الصورة، عما إذا كانت هي إيفا (5 سنوات) أم ألانا مارتينا (5 سنوات).

وتفاعل متابعو وعشاق الأسطورة البرتغالية مع الأخبار المتداولة، وتمنوا لابنته الشفاء العاجل.

انفصال جورجينا ورونالدو

في غضون ذلك، دحض رونالدو وشريكته جورجينا الشائعات المتداولة أن علاقتهما متوترة في الآونة الأخيرة من خلال صورة رومانسية جمعتهما معًا.

وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر اللاعب البرتغالي مُقبّلا رودريغيز في أحد المطاعم وكل منهما يحمل مشروبًا مع تعليق "نخب الحب".

كما نشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة مصحوبة بأغنية "لو مُت" أو " If I Die" لروميو سانتوس ردًا على من يريدون نشر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد زعمت الأسبوع الماضي أن علاقة رونالدو وجورجينا لا تمر بأحسن أحوالها وبأن اللاعب البرتغالي "سئم" من شريكته المنشغلة بنفسها فقط.

وفاة ابن رونالدو

يذكر أن رونالدو كان قد فُجع العام الماضي بوفاة أحد توأمية من شريكته جورجينا، في حادثة وصفها بـ"أسوأ لحظة في حياته" منذ وفاة والده وهو في عمر الـ 20.

وروى رونالدو في حديث سابق اللحظات الأولى التي أعقبت وفاة رضيعه وقال: "وصلت جورجينا إلى المنزل وبدأ الأطفال يقولون أين الطفل الآخر؟"، جاء ذلك بعدما ولدت (بيلا) بصحة جيدة، بينما لم ينجو شقيقها التوأم أنجل وتوفي بعد الولادة مباشرة.

وتابع: "بكيت مع ابني الأكبر، كريستيانو جونيور، عندما أخبرته بما حدث".

