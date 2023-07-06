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ما هي قصة الأشجار البرتقالية في شوارع دبي؟

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 06 تمّوز / يوليو 2023 - 07:02
الأشجار البرتقالية في شوراع دبي
الأشجار البرتقالية في شوراع دبي

البوابة - إذا كنتَ من سكان دبي، أو تخطط للسفر إليها خلال فصل الصيف؟ ستلاحظ لدى تجولك بين شوارعها الأشجار البرتقالية التي تميل أورقها للحُمرة نابضة بالحياة وتنشر الإيجابية والبهجة في أنحاء الإمارة.

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وامتلأت منصات التواصل الاجتماعية خلال الأيام الماضية بصورٍ تم التقاطها للأشجار البرتقالية المزروعة على جوانب الطرقات الرئيسية والفرعية والحدائق العامة، متسائلين عن نوعها واسمها.

أشجار برتقالية في شوارع دبي

أشجار البوينسيانا

ذكرت بلدية دبي في وقت سابق عن تزيين الإمارة بأشجار البوينسيانا، المعروفة باسم شعلة الصحراء، وهي من النباتات التي تُزهر في فصل الصيف تحديدًا.

وذكرت بأن أشجار البوينسيانا تتميز الشجرة بأوراقها التي تشبه نباتات السرخس وتشتهر بزهورها البرتقالية الحمراء التي تتفتح خلال الصيف.

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ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تتفتح أزهار البوينسيانا الحمراء والبرتقالية المائلة للاحمرار  لتخفف بمنظرها الجميل حر الجو على مرتادي مختلف مناطق الإمارة، وتستمر على مدار ثلاثة أشهر تبدأ من الثلث الأخير من أبريل، وحتى نهاية يوليو، وتعتبر من السمات المميزة لشوارع الإمارة.

نظرًا لضخامة حجمها وجمال أزهارها الحمراء ولطول فترة أزهارها، تم زراعة أكثر من 25 ألف شجرة بوانسيانا في شوارع وحدائق المدينة، 20 ألف شجرة منها في الشوارع، ونحو خمسة آلاف شجرة في الحدائق العامة، وحدائق المرافق الأخرى الواقعة تحت الإشراف المباشر للبلدية.

كلمات دالة:دبيالإمارات العربية المتحدةزراعة الأشجارأشجار البوينسيانابلدية دبي

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