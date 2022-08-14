مخدرات أم سكر شديد .. فيديو صادم لشباب يفترشون الأرض في الأردن

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو صادم لمجموعة شباب يفترشون الرصيف في أحد أهم شوارع العاصمة عمان وأكثرها حيوية، في مشهدٍ شبيه بمشردي نيويورك.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول ثلاثة شباب يفترشون الرصيف في شارع عبدالله غوشة، الذي يُعد من أشهر شوارع العاصمة عمان وأكثرها أهمية، كان أحدهم يتلوى يمينًا ويسارًا وكأنه يتقيأ بالقرب منه فيما غرق الاثنين الآخرين بالنوم غير مدركين بأن أحدهم يقوم بتصويرهم.

مخدرات أم سكر شديد

وفي الوقت الذي لم يكشف مصوّر المشهد الصادم السبب الذي دفع هؤلاء الشباب لافتراش الرصيف، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا أن المخدرات أو المسكرات هي التي أوصلت الشباب الثلاثة إلى هذه الحالة.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الاستياء العام بين المغردين الأردنيين الذين أشاروا إلى أنها المرة الأولى التي يرون هذا المشهد في شوارع الأردن فيما ذكر البعض بأن المشهد أعاد إلى أذهانهم منظر المشردين في شوارع أمريكا.

وعبر عدد من المغردين عن استغرابهم واستهجانهم من مشهد افتراش الشباب الأرض وسط معلومات متضاربة حول حقيقة ما جرى في كل منهما الأمر الذي استدعى التوضيح الأمني لما جرى.

وطالب مغردون على موقع التدوين تويتر بتحويل مقطع فيديو "شباب شارع عبدالله غوشة" إلى قضية رأي عام وعدم السكوت عما جرى لما له من أبعاد مجتمعية وأخلاقية هامة.

وكتبت المغردة حنان: "إن لم يكن أمر مراهقي المخدرات في شارع عبدالله غوشة مدعاة لقضية رأي عام عاجلة، فعلى الدنيا السلام".

في المقابل، عبر أحد المغردين عن استيائه من ظاهرة "تصوير الجريمة" بدلًا من تقديم المساعدة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مغردة أخرى التي أكدت أن "فضح المجرم" أمر مُلزم كي يكون عبرة لغيره.

مصدر أمني في الأردن يوضح الأمر

أكد مصدر أمني، السبت، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لثلاثة شبان يفترشون الأرض في شارع عبدالله غوشة، كانوا في حالة سكر شديد.

وقال المصدر لوسائل إعلام محلية في الأردن، إنه لم يكن هناك أي نتائج للعلامة الجسدية أو التحاليل التي أجريت على الشبان تدل على تعاطيهم لأي مادة مخدرة.

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