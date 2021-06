"مخلوق فضائي" بأطراف طويلة يمشي في شوارع الهند ويثير الرعب بين السكان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو يظهر شخصية شبحية تشبه الكائنات الفضائية تسير في منتصف طريق في حي "هزاريباغ" بمقاطعة جهارخاند شرقي الهند.

وتمت مشاركة الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، بواسطة مستخدم على "تويتر" يحمل اسم crazyme_ag@ مع تغريدة قال فيها: "هذا الفيديو من هزاريباغ بمقاطعة جهارخاند لمخلوق فضائي، لا أحد يدعي أنه مزيف ولكنه حقيقي كثيرًا. هل وصلوا حقًا أم مجرد شائعات؟".

This Video is from #hazaribagh #Jharkhand claiming Creature shown in this Video is an #Alien & viral with speed, no one claiming it to be fake or false but much real😐😶

Have they really arrived or just Rumours?#aliens #ViralVideo pic.twitter.com/RpSZip6lEO