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"مخلوق فضائي" بأطراف طويلة يمشي في شوارع الهند ويثير الرعب بين السكان

منشور 03 حزيران / يونيو 2021 - 06:33
مخلوق فضائي يسير في شوارع الهند
مخلوق فضائي يسير في شوارع الهند

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو يظهر شخصية شبحية تشبه الكائنات الفضائية تسير في منتصف طريق في حي "هزاريباغ" بمقاطعة جهارخاند شرقي الهند.

وتمت مشاركة الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، بواسطة مستخدم على "تويتر" يحمل اسم crazyme_ag@ مع تغريدة قال فيها: "هذا الفيديو من هزاريباغ بمقاطعة جهارخاند لمخلوق فضائي، لا أحد يدعي أنه مزيف ولكنه حقيقي كثيرًا. هل وصلوا حقًا أم مجرد شائعات؟".

وفي الفيديو، يمكننا أن نرى عدة دراجات تمر بجانب مخلوق يشبه الفضائيين يسير في الشارع في الظلام.

وفي هذه الأثناء، رأى بعض السائقين الآخرين المخلوق وتوقفوا بينما بدأ آخرون في تسجيل الفيديو قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، يمكن سماع الرجال وهم يقولون "chudail lagrahi hai (تبدو وكأنها ساحرة)". وعندما مر السائقون بجانب المخلوق الغريب الشبيه بالإنسان توقف عن المشي ونظر إلى الخلف.
وبينما يبحث العديد من مستخدمي الإنترنت عن مصداقية الفيديو، فإن العديد منهم يصفه بأنه غريب أو ومرعب، وبأن ما شاهدوه في الفيديو هو عبارة عن كائن فضائي.

ومع ذلك، لم تستبعد أي سلطات الهندية أي شيء حتى الآن.

 

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كلمات دالة:فضاءمخلوق فضائيالهند

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