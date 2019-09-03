مدينة ألمانية تتحدى.. أثبت صحة المؤامرة وإننا غير موجودين واربح مليون دولار

أطلقت مدينة "بيلفلد" الألمانية مسابقة تتحدى فيها كل من يتبنى (مؤامرة بيلفلد) التي تدعي أن المدينة الألمانية التي تجاوز عدد سكانها ربع مليون شخص ليست موجودة!

وأعلن مجلس بلدية المدينة الألمانية بأنها ستقدم مكافجأة مُجزية وكبيرة تصل لـ 1.1 مليون دولار وستظل مفتوحة حتى الرابع من سبتمبر الجاري لكل من يثبت هذه المؤامرة.

وتعد المسابقة والجائزة النقدية شكل من أشكال السخرية من نظرية المؤامرة المُرتبطة بما بات يعرف بـ"مؤامرة بيلفيلد"، التي ظهرت في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ومفادها أن المدينة "ليست حقيقية".

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وتحاول المؤامرة إقناع الناس بعدم وجود هذه المدينة، فهي تعتمد على ثلاثة أسئلة، هل تعرف شخص من بيلفيد؟ هل ذهبت إلى بيلفيد من قبل؟ هل تعرف شخص ذهب إلى هناك؟ من يجاوب على أي سؤال من هذه الأسئلة بنعم يُتهم من أصحابها بأنه جزء من المؤامرة.

الأمر بدأ كدعابة عندما قام صديق لطالب ألماني يُدعى (Achim Held) باخباره أنه قابل شخص من بيلفلد فشعر Achim بالمفاجأة لأنه لم يقابل أحد من هذه المدينة من قبل فقال "أنها ليست موجودة".

وفي الواقع، فإن المدينة بحسب أطلس أوبسكورا يعود تاريخها إلى ما يقرب من 8 قرون، كما تضم جامعة وقلعة، تسعى إلى تشويه "سمعة نظرية المؤامرة" من خلال تقديم مبلغ نقدي كبير لأي شخص يمكنه إثبات أنها ليست أكثر من مجرد خدعة.

وتقول صفحة السياحة في بيليفيلد "لقد زادت سرعة انتشار نظرية المؤامرة وبدأت في جعل السكان الألمان يعتقدون أن بيلفيلد ليست موجودة أصلًا"، وتسعى المدينة، إلى تقديم اقتراحات من أشخاص يعتقدون أنهم يستطيعون إثبات أن بيلفيلد ليست حقيقية.﻿

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