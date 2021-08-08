مراهق يعذب كلب بطريقة وحشية..فيديو مُرعب!

تداول رواد السوشال ميديا تحت صدمة كبيرة فيديو لـ مراهق يعذب كلب بطريقة وحشية داخل أحد مجاري المياه.

الفيديو المتداول قيل أنه من منطقة لبنانية تدعى "تل عباس _عكار"، وأظهر الفيديو الوحشي المراهق وهو يرمي الكلب إلى الأعلى والأسفل ويضرب رأسه بالصخر ومن ثم يعود ليدوس على جسده بقدميه تحت عدسات أحد معارفه الذي كان يصور الحادثة وهو سعيد بما يفعله المراهق والذي من الواضح أنه ليس طبيعياً أو يعاني من خلل نفسي.

تغريدات الجمهور والتي تداولت الفيديو على نطاق واسع ضمن مطالبات بالمحاسبة القانونية كان منها:

"ما بعرف إذا هيدا بنى آدم طبيعي متلنا متلو أو كيف.. هيدا مشروع مجرم.. المشكلة مش فيه، المشكلة بأهلو اللي مخليين الكلب بين ايديه"

ما بعرف إذا هيدا بنى آدم طبيعي متلنا متلو أو كيف.. هيدا مشروع مجرم.. المشكلة مش فيه، المشكلة بأهلو اللي مخليين الكلب بين ايديه!

الفيديو من منطقة تلعباس بعكار، اذا حدا بيعرف شي جمعية بتقدر تساعد يتواصل معي للتفاصيل pic.twitter.com/lozKoiXXCq — Mohammad Shehahdeh | محمد شحادة (@mhammadch7) August 7, 2021

وتابع آخر "شو هالمجرررررررم ما قدرت كفّي الفيديو مش مقبوووووول يضل هيدا الولد فلتان بدو حبس الله لا يوفقووووو الله يكسر ايديه شو مجرم ضغطي صار ١٠٠٠٠٠ يلعن اللي عم يصورو شو ابن حرااااااام"

وجاء في تغريدة أخرى "لا لا لاااااا مش معقول ولد بهالعمر عندو كمية هالإجرام وحب التعزيب!ولك من وين جايب هالعنف؟ شو بيحضر؟ كيف مربّى؟ وين شايف هالأساليب"

وأضاف أحدهم "ضروري عرض "الولد" على طبيب نفسي.. ضروري!! غير إنّو المشهد صادم وبيبكّي ومش مقبول، هيدا "الولد" هو خطر عمالى وعكل اللي حوله، وعالمجتمع".

بحسب الأخبار المتداولة أن المعلومات الشخصية الخاص بالمراهق الذي ظهر في الفيديو أصبحت بيد الأجهزة الأمنية وتم التحرك فعلياً للتحقيق في الموضوع ضمن معلومات متداولة أن المراهق يعاني من مرض عقلي أو إعاقة جسدية.

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