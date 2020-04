مسؤول إيراني يشرب بول الإبل لحمايته من "كورونا".. ومغردون يصفوه بالـ"محتال"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر لمدير الجمعية العلمية لطب الإمام الصادق "مهدي سبيلي" وهو ينصح الإيرانيين بشرب "بول الإبل" للشفاء من فيروس "كورونا" المُستجد.

وظهر "سبيلي" في الفيديو وهو يشرب بول الإبل داعيًا المشاهدين أن يشربوا البول لمدة ثلاثة أيام متواصلة باعتبارها وسيلة ناجحة للوقاية من فيروس "كورونا".

وقال في الفيديو: "سأريكم أفضل طريقة للتعافي من فيروس كورونا وأيضًا مشاكل الكلى، الدواء هنا".

وأضاف "عندما أتى شخص وأخبر الإمام الصادق أنه يعاني من صعوبة في التنفس، فإن الإمام رد عليه وقال "عليك ببول الإبل فإنه شفاء لك"، مضيفًا بأن "الرجل المريض استجاب لنصيحة الإمام الصادق وشربه فأصبح معافى".

وبعدما شرب ما قال إنه بول الإبل "بالرغم من صعوبة شرب هذا الشيء فإنه جيد لك، ينبغي عليك أن تشربها لثلاث مرات لمدة ثلاثة أيام".

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف عدد من المغردين "سبيلي" بـ"المحتال"، وبأنه يقدم نفسه كدكتور في الطب الإسلامي، المتعصبون مثل هذا يستفيدون من بؤس الأخرين"، واصفين مقطع الفيديو بأنه "مخجل وصادم".

Shameless and shocking.



This fraudster from Iran is drinking camel urine and claims that it cures people of the #coronavirus.



He's showcasing himself as a doctor of Islamic medicine. Bigots like this are profiteering from others' misery pic.twitter.com/wCriBU3Mhk