مسلسل جعفر العمدة يسلط الضوء على حيلة "الخلع الأمريكاني" في الزواج.. ماهي؟

يتصدر المسلسل المصري "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان قائمة الأكثر تداولًا ومشاهدة في الموسم الرمضاني الحالي 2023، وتمكن العمل من جذب عدد كبير من المشاهدين.

مسلسل جعفر العمدة يسلط الضوء على حيلة الخلع الأمريكاني

سلط المسلسل الذي يحظى بشعبية كبيرة الضوء على حيلة في الزواج تسمى بـ "الخلع الأمريكاني"، وفي التفاصيل وخلال الحلقة 18 من المسلسل، ظهرت شخصية وداد "جوري بكر" بعد زواجها من شوقي "منذر ريحانة" وهو عدو جعفر.

وتزوجت وداد من شوقي بالرغم من انها متزوجة من سيد شقيق جعفر، وهو ما أثار صدمة كبيرة بين الجمهور عن كيفية الوصول لمخرج صحيح لهذه الزيجة.

وضمن الأحداث كشفت وداد بانها خلعت زوجها سيد "خلع امريكاني" قبل زواجها من شوقي بـ 7 أشهر.

ما هو الخلع الأمريكاني؟

وبعد عرض الحلقة تساءل عدد كبير من الجمهور ورواد السوشال ميديا عن حيلة "الخلع الأمريكاني" وماذا تعني، واتضح انها طريقة تخلع بها الزوجة زوجها دون أن يعلم.

وتقوم فكرة الخلع الأمريكاني على أرسال قرار الخلع إلى عنوان خاطئ للزوج حتى لا يعلم بالأمر.

البرلمان يتحرّك بسبب الخلع الأمريكاني

دفع تفاعل الجمهور الكبير ورواد السوشال ميديا مع هذه الحيلة والتساؤل عنها، البرلمان المصري للتحرك، لاعتبار ان هذه الطريقة غير قانونية وتهدر حق الزوج بمعرفته القضية التي رفعت ضده وانه تم خلعه.

وطالب عضو في البرلمان إحاطة مجلس النوّاب بهذا الأمر ووضع قوانين تحفظ حقوق الزوج أمام القضاء.