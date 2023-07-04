مصري يدوس على القرآن الكريم ويسكب الخمر عليه.. وهذا ما قاله عن سلوان موميكا

البوابة - بتعليقاتٍ تُعبّر عن غضبهم الشديد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مصري يتعمد استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم بتدنيس نسخة من القرآن الكريم وذلك تضامنًا مع المتطرف السويدي ذو الأصول العراقية سلوان موميكا الذي أقدم على ذات الفعل قبل أيام.

ووفقًا للفيديو رصده موقع "البوابة"، فقد ظهر الشاب المصري متفاخرًا بفعله المستفز وهو يقوم بتدنيس نسخة من القران الكريم بحجة أنه "أتى من الجزيرة العربية” الأمر الذي دفعه للإقدام على القيام بهذه الخطوة الاستفزازية متجاهلًا عبارات الشجب والاستنكار التي تلقاها موميكا نتيجة قيامه بتدنيس نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد استوكهولم في أول أيام عيد الأضحى المبارك تحت حماية أمنية مشددة.

مصري 🇪🇬

تضامنا ودعما للعراقي 🇮🇶



يقوم بتدنيس المصحف الشريف وإهانته وسكب الخمر عليه ويدعس بقدمه ويقول هذا الكتاب أتى إلينا من الجزيرة العربية…إلخ



ويبدو انه في مصر أو بإحدى الدول العربية نرجو سرعة محاسبته واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. pic.twitter.com/OAL4y09nlt — الكعّام (@alk3aam) July 3, 2023

ويُسمع في الفيديو الشاب المصري وهو يمدح المتطرف موميكا ويحيه على فعله الشنيع، حتى وصفه بـ"البطل".

وذكر الشاب المصري في الفيديو بأن اسمه هو "سعيد أبو مصطفى”، وبأنه يقوم بفعله الشنيع والمستفز من الأراضي السعودية، وهو ما استبعده متداولو الفيديو المستفز.

وزعم الشاب المصري بأن "المصحف الشريف" هو كتاب إرهابي متطرف يحرض على العنف والقتل، الأمر الذي دفعه لاتخاذ هذه الخطوة والإقدام على تدنيسه وتدنيسه أمام الكاميرات.

كما تطرق الشاب المصري في الفيديو للحديث عن تقبيل الرئيس الروسي بوتين لنسخة من المصحف الشريف قبل أيام، وقال بأنها مجرد "تمثيلية" هدفها كسب تعاطف المسلمين في بلاده والدول المجاورة له من أجل دعمه في الحرب ضد أوكرانيا.

ولم يكتفِ الشاب بالتهجم على المصحف الشريف، بل داس عليه بقدمه وتهكم على آياته الشريفة الواردة في سورتي المؤمنون والأنبياء قبل أن يلقيه بعيدًا حتى سقط أسفل الجسر لينتقل إلى نسخة أخرى مرة أخرى ممسكًا بزجاجة شامبانيا وأفرغها على القرآن الكريم.

وعلى الرغم من ادعائه بأنه يتواجد حاليًا في السعودية، إلا أن الطبيعة المحيطة به تؤكد كذبه، خاصة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها المملكة العربية السعودية بحق أي شخص يحاول الإقدام على هذا الفعل الشنيع.

مصري يدنس القرآن الكريم

وأكد مغردون عبر منصة "تويتر" استحالة أن يكون هذا الشخص متواجد في السعودية، وأشاروا إلى أن جرأته بالظهور بهذا الشكل، تؤكد ذلك خاصة وأنه أجهزة الأمن السعودية قادرة على جلبه وإلقاء القبض عليه في وقت قصير.

كما طالب المغردون من الأجهزة الأمنية المصرية بالتحرك قانونيًا ضد هذا الشخص الذي أساء للقرآن وتعمد تدنيسه بطريقة مستفزة.

يذكر أن المتطرف السويدي من أصول عراقية، سلوان موميكا (37 عامًا)، أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم وأضرم النار فيها ثم دنسها بدهن خنزير خارج مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحتْه الشرطة تصريحًا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.